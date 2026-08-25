百元鈔作信物…走私海洛因磚與K他命市值百億 船長兄弟檔雙判無期徒刑

屏東地檢署、新北地檢署、調查局，與美國緝毒署（DEA）密切合作，聯手破獲高雄籍「添發財38號」漁船走私，船長兄弟檔許禎倫、許佳農在海上以「百元紙鈔」為信物運毒，被查獲市價逾百億元海洛因磚與K他命。一審今判許禎倫、許佳農都無期徒刑。

屏東地院今宣判，船長兄弟檔許禎倫、許佳農均依共同運輸第一級毒品罪判處無期徒刑、褫奪公權終身；共犯戴聖均判處15年6月，7名外籍船員各判8年，刑滿或赦免後驅逐出境，全案可上訴。

此案查獲走私281公斤海洛因，數量為近5年之最，另有以茶葉包裝K他命353.6公斤，兩者市值逾103億元。

檢調查出，主嫌劉展驛（通緝中）與仲介戴聖治（通緝中）操盤毒品從他地出貨，戴指使胞弟戴聖均聯繫陸運、交付前金500萬給許佳農。戴聖治透過朋友結識船長許佳農，2025年10月初規畫走私運毒。

許佳農在2022年運送900多公斤K他命，2024年判決確定棄保潛逃，通緝期間，找來同是船長的胞兄許禎倫駕駛「添發財38號」，2025年11月29日下午帶7名外籍船員出港，接駁時間為同年12月2日下午3時，為避免讓母船曝光，船上監視器用麻布手套遮蔽。

海上會合時，許禎倫拿出百元鈔票信物放在香菸盒中交給母船確認，再運毒接駁，將裝有海洛因、K他命23只「飼料袋」以人龍接駁，藏匿在船艙最深處，再以魚餌堆疊掩飾，專案小組12月3日凌晨2時許在惡劣海況，查獲以「一帆風順」包裝雙獅牌海洛因磚，共有740塊，重達281公斤，另有340塊包裝成茶葉K他命，重達353.6公斤，市值加總逾103億元。

判決指出，許佳農坦承犯行，但考量他曾因毒品案判刑，為圖謀運輸前金500萬元鉅額報酬再犯已然不擇手段，判處無期徒刑。許禎倫雖否認運輸海洛因，但身為船長，負責駕船至外海接駁、搬運毒品，擔綱海上漁船接駁要責，是毒品進入我國經濟海域的核心關鍵人物，同樣判處無期徒刑。

判決指出，戴聖均聽命胞兄，其胞兄委託他參與台灣境內運輸及運輸毒品報酬前金交付，使跨國運毒計畫從謀議階段轉向實行階段，屬不可或缺角色，判處有期徒刑15年6月。

7名外籍船員，法院認定其等對運輸毒品具有未必故意，並非主導或策畫者，未取得分紅或額外報酬，且受船長指揮監督，在封閉海上環境下權力極度不對等與心理壓力下，淪為「工具化」勞動力，各判處8年，並於刑滿或赦免後驅逐出境。全案可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

漁船船艙內發現以飼料袋為掩護包裝裡面全是毒品。圖／調查局提供

海巡押解「添發財38號」漁船進港。圖／調查局提供

屏東地檢署、新北地檢署與調調查局等單位，從漁船「添發財38號」船艙內查獲雙獅地球牌寫著「一帆風順」海洛因磚及K他命毒品以飼料袋套裝掩飾。圖／調查局提供

專案小組在惡劣海況下強勢登檢「添發財38 號」漁船，起獲646.3公斤毒品。圖／調查局提供

屏東地檢署、新北地檢署與調調查局等單位，從漁船「添發財38號」船艙內查獲雙獅地球牌寫著「一帆風順」海洛因磚及K他命毒品以飼料袋套裝掩飾。圖／調查局提供

專案小組在惡劣海況下強勢登檢「添發財38號」漁船，起獲646.3公斤毒品。圖／調查局提供