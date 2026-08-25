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板橋無業男缺錢買毒竟搶銀樓 立馬變賣4萬元得手秒被逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市34歲謝男20日下午至板橋區龍興街1間銀樓佯裝購買金飾，趁試戴時搶走1條金項鍊及1個金戒指徒步逃至附近銀樓變賣金戒指得手4萬多元。板橋警掌握謝男逃逸路線1小時後將他逮捕，並起出金項鍊及依托咪酯，詢後依搶奪及毒品罪送辦。

據了解，搶銀樓的謝男目前無業，因染上毒癮缺錢買毒，20日下午4時許徒步來到板橋區龍興街1間銀樓，佯稱欲購買金項鍊及金戒指。店家不疑有他取出1條重6錢的金項鍊及1個重3錢的金戒指讓謝男試戴。

謝男將金飾戴上後，竟趁店家不注意轉身拔腿逃逸，店家追趕不及立即報警。板橋警方獲報啟動快打警力並調閱監視器，發現他得手後徒步前往僑中一街1間銀樓變賣金戒指得手4萬多元，隨後躲入巷弄欲規避警方查緝。

警方鎖定謝男逃逸動線追查，晚間6時許在大觀路一段巷內將謝男查緝到案，在他身上起出遭搶的金項鍊1條、變賣所得的贓款及微量依托咪酯，依法以搶奪及毒品案現行犯逮捕送辦，檢察官複訊後限制住居，警方將持續釐清涉案情節及毒品來源。

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謝男被逮捕後坦承犯案。記者黃子騰／翻攝
謝男被逮捕後坦承犯案。記者黃子騰／翻攝

謝男搶奪得手後躲到一旁巷弄。記者黃子騰／翻攝
謝男搶奪得手後躲到一旁巷弄。記者黃子騰／翻攝

警方逮捕謝男起出贓款及金項鍊。記者黃子騰／翻攝
警方逮捕謝男起出贓款及金項鍊。記者黃子騰／翻攝

謝男變賣金戒指後得手4萬多元。記者黃子騰／翻攝
謝男變賣金戒指後得手4萬多元。記者黃子騰／翻攝

毒品 銀樓 金戒指 金飾 板橋

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