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北市警溯源當街逮毒藥頭 民眾目擊錄影上網「近距離看三組辦案！」
台北市警方日前偵辦毒品案，經分析過濾鎖定藥頭蔡姓男子上網販毒，今早在蔡位於新北市中和區住處外埋伏，趁他外出時上前逮人，當場查獲毒品海洛因、安非他命等證物；有民眾目擊過程，錄影後上傳網路。警方表示，詢後將依法送辦、持續溯源。
台北市警中正二分局7月初查獲毒品案，經分析過濾，鎖定蔡（52歲）透過網路通訊軟體販售海洛因、安非他命、依托咪酯煙彈及毒品咖啡包，經調查蒐證，專案人員今早在新北市中和區蔡家外埋伏。
上午10時，警方發現蔡現身、與一名女性友人準備駕駛汽車外出，上前逮人，當場查獲海洛因（毛重604公克）、安非他命（毛重402公克）、吸食器、分裝袋、磅秤、封膜機、點鈔機及現金200萬元等證物。
蔡落網後坦承犯行。有民眾目擊警方辦案過程，錄影上傳網路，發文稱「嚇到」、「近距離看到三組（舊制，現為偵查隊）辦案」、「2個人上車，突然一群人從我身邊衝出」、「這是什麼通緝犯嗎？」，貼文引發關注。
警方表示，詢後將依違反毒品危害防制條例等罪嫌將蔡移送新北地檢署偵辦，並持續溯源；並提醒施用毒品有害身心，民眾切勿以身試法。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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