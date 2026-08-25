影／驚險畫面曝光！台中東區抓毒犯拒捕警連轟16槍 扣喪屍煙彈送法辦

台中市第六警分局偵查隊今早前往東區偵辦毒品案，遇到傅姓男子等人駕駛的車輛拒捕，警方破窗後，傅男開車衝撞，警方對空鳴槍示警後，傅男頑抗，警方後續再朝車輛輪胎處擊發15槍，其中一發射中傅男臀部近大腿處，車內查扣2組喪屍煙彈，車內另有傅男的兩名友人（一男一女），警詢後依法送辦。

第六警分局偵查隊報請檢察官指揮，今早10時許，在東區十甲路一帶偵辦一起毒品案，圍捕傅姓男子（44歲）等3人駕駛的BMW轎車，傅等人意圖逃逸，警方先持警棍破窗制止，傅男等人不從，傅還從右前座，跨過中央扶手踩油門、打方向盤，企圖逃逸。

辦案人員先對空鳴槍一槍示警後，嫌犯持續衝撞，員警才朝BMW車輪，連續射擊15槍，其中一槍擊中傅男的臀部近大腿處，後續車內兩名友人（36歲男子、40歲女子）才就範，警方在車內查扣兩組喪屍煙彈。

警方已針對涉案傅男等3人抽血、採尿，釐清有無毒品反應，全案暫依毒品、妨害公務等罪偵辦。

第六警分局表示，此案為涉案人突然駕車朝員警衝撞。因現場巷道狹窄、情況危急，員警為避免生命、身體遭受危害，並維護自身及現場人員安全，依警械使用條例第4條規定，在必要範圍內使用槍械制止。

六分局表示，警員執行查緝勤務時，首重現場民眾及執勤人員安全；面對駕車衝撞等足以危害生命、身體安全之行為，警方將視現場情勢依法採取必要措施制止，民眾如遇警方依法執行職務，應配合相關查證及調查，切勿以駕車衝撞或其他危險方式抗拒執法，以免危及自身及他人安全。

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台中市第六警分局今早在東區十甲路一帶，偵辦毒品案，涉案歹徒拒捕，辦案人員連開16槍制止。記者陳宏睿／翻攝

台中市第六警分局今早在東區十甲路一帶，偵辦毒品案，涉案歹徒拒捕，辦案人員連開16槍制止。記者陳宏睿／翻攝

台中市第六警分局今早在東區十甲路一帶，偵辦毒品案，涉案歹徒拒捕，辦案人員連開16槍制止。記者陳宏睿／翻攝