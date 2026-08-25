雞蛋貼圖當暗號！黑幫微信「五燈獎」賣喪屍煙彈 刑事局扣500萬元毒品

游姓男子涉嫌出資由竹聯幫弘仁會成員林姓男子負責，在新北市租屋分裝毒品販賣，獲利3500萬元，刑事局搜扣價值共500萬元的依托咪酯類「喪屍煙彈」、搖頭丸、K他命、毒品咖啡包及哈密瓜錠等毒品，拘提游、林等12人移送，新北地檢署依毒品等罪起訴。

警方調查，32歲游姓男子因販賣毒品案被判刑3年，未報到入監被發布通緝，出資由竹聯幫弘仁會成員27歲林姓男子擔任負責人，在新北市三重區找老舊公寓租屋，分裝喪屍煙彈、毒品咖啡包等毒品，利用成員在新北蘆洲公寓住處當倉庫。

集團對外以微信「皇財國際娛樂」、「日本藥妝店」、「五燈獎 營業中」等帳號，在台北、新北市販毒，以雞蛋、香菸、飲料貼圖，分別代表喪屍煙彈、K他命、毒品咖啡包，開價煙彈每顆2300元、K他命每公克1000元、毒咖啡每包400元。

游、林以Telegram群組管理成員，現場24小時輪班，維持1名控台人員及2名「小蜜蜂」，由控台與藥腳聯繫，派小蜜蜂開車或騎機車送毒，與藥腳一手交錢、一手交貨，並記錄每日銷售帳目、制定獎金抽傭制度，更換分裝場地點及微信帳號躲避查緝。

刑事局偵一大隊第二隊調查詐騙案，去年9月查獲四海幫海青堂副堂主吳姓男子與車行合作，誘使詐騙被害人抵押不動產借貸，發現有仲介人員向游等人購買毒品，去年8月24日搜索分裝場及倉庫，搜出K他命1300.54克、毒品咖啡包372包、喪屍煙彈95顆、依托咪酯類煙油705.4克、哈密瓜錠126.4克及卡西酮錠、粉末746克。

警方去年8月24日至今年3月30日4波行動，拘提游、林及3名控台、4名小蜜蜂、1名會計、1名租屋及1名倉庫人員，從Telegram群組發現帳冊，前年10月至今年8月獲利3516萬元，犯嫌多坦承犯案。

警方查扣K盤2組、封膜機2台、電子磅秤1台、電擊槍1組、大量果汁粉、即溶包分裝袋、人頭SIM卡、分裝工具1批及手機5支。新北檢聲押禁見游、林等10人獲准，本月18日依毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例起訴12人。

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游姓男子涉出資由竹聯幫弘仁會成員林姓男子負責，在新北市分裝毒品販賣，刑事局搜扣依托咪酯類等毒品，拘提12人移送。記者李奕昕／攝影

游姓男子涉出資由竹聯幫弘仁會成員林姓男子負責，在新北市分裝毒品販賣，刑事局搜扣依托咪酯類等毒品，拘提12人移送。記者李奕昕／翻攝

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