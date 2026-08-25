加熱菸上市首宗境外走私1.2萬包日本菸 宜蘭全數銷毀

加熱菸上市後，首宗境外走私沒入案，昨由宜蘭縣政府執行走私菸銷毀。林姓船長夥同施姓船員駕駛「千陽號」遊艇赴日本石垣島，夾帶1.2萬包日版加熱菸返台，月前在烏石漁港遭海巡登船查獲，縣府昨在焚化廠將市價165萬元私菸全數焚毀。

根據調查，林姓船長看準台灣剛核准特定加熱菸上市，與日本境內同款菸品存在顯著價差，有機可乘，利用遊艇航程較短且機動性高的優勢，夥同施姓船員駕駛「千陽號」前往日本石垣島，將24箱、共1萬2千餘包日文包裝的加熱菸載運回台。

為了規避海巡安檢，林嫌將整批私菸密密麻麻藏匿於遊艇座位下方的隱蔽艙。但海巡署偵防分署宜蘭查緝隊早已掌握情資，會同相關單位組成專案小組埋伏防守，「千陽號」一駛入宜蘭烏石漁港，查緝人員隨即強行登船臨檢，成功在艙底搜出這批市價近165萬元的非法物資。

林姓船主與施姓船員被依違反「菸酒管理法」輸入私菸規定移送法辦。宜蘭縣政府財政稅務局把沒收菸品運往利澤垃圾資源回收廠進行銷毀，為確保程序嚴謹，特別由政風室派員全程監毀。縣府重申持續打擊不法私菸私酒，維護合法業者市場秩序與消費者權益。

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