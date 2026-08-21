侯漢廷公開民進黨假政情資料 未合理查證遭起訴 檢方：見獵心喜

連任三屆的台北市議員侯漢廷涉嫌在2024年總統大選投票前舉行記者會，公開一份偽造的民進黨中央政策委員會政情資料，內容指要藍白打入中共同路人、故事性轉給名嘴爆料等，綠營看到記者會影片後，具狀告發。台北地檢署今偵結，認為侯見獵心喜，省略基本合理查證義務，意圖使民進黨候選人不當選，依違反總統副總統選罷法、選罷法、刑法偽造文書罪起訴。

起訴指出，侯男為現任台北市議員，參加第11屆立法委員選舉，於113年1月10日上午在台北市議會開記者會並在臉書進行網路直播，記者會中提出會一份「偽造」的民進黨中央政策委員會政情資料，發文日期2023年11月20日。涉嫌惡意影射民進黨動用國家機器與特定媒體進行洗腦助選。

偽造資料內容有「中央黨站選戰策略小組第二十一次會議」不實記載「先將柯文哲打入中共同路人」、「擴大國民黨及民眾黨都是中共同路人的宣傳戰略」、「國民黨馬英九、朱立倫、侯友宜、民眾黨柯文哲一起拉入紅色政黨同的路人」、「以故事性的方式轉給三立及年代政論節目的名嘴爆料」及「加速國民黨官員與立委黑金、貪腐、洗錢、炒股及共諜案的各種司法案件公展與審判」。

檢方函詢民進黨中央黨部求證資料真偽，民進黨證稱，從未有過「選戰策略小組」或類似編制，中央黨部政策會從未製作該資料也沒有發文字號，當天沒有相關會議。檢方認為，該資存在過多錯字及簡體字，且非出自民進黨而是被偽造。

檢方追查，該資料並非侯漢廷偽造，而是證人邱毅在2024年1月9日傳給侯。侯到案辯稱，他向曾在民進黨任職的郭正亮詢問真實性，獲得肯定見解。

北檢認為，侯知悉政情資料勢必影響選情，卻見獵心喜，單憑個人主觀臆測開記者會，為了造成輿論發酵、時效性，省略基本合理查證義務，意圖使民進黨候選人不當選。