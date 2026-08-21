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爆民進黨介選文件遭起訴 侯漢廷堅持無罪答辯：感謝北檢賜勳章

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

新黨台北市議員侯漢廷在2024年大選前2天，公開號稱民進黨內部策略文件，指民進黨動用國家機器介選，遭台北地檢署涉嫌違反「總統副總統選舉罷免法」及「公職人員選舉罷免法」、「刑法」行使偽造私文書等罪提起公訴。侯漢廷今表示，堅持無罪答辯，感謝北檢賜勳章。

侯漢廷表示，對於遭到起訴，他尊重司法程序，但也要明確表示「我將堅定做無罪答辯。」被起訴不代表有罪。對一個敢揭弊、敢監督、敢得罪權力的民意代表而言，「這張起訴書，是我的榮幸。感謝北檢賜勳章。」

侯漢廷說，「我沒有犯罪，就不會認罪。」更不會因為被起訴，就閉嘴、退縮，他會繼續打擊民進黨的惡政，捍衛人民的權益。司法程序，坦然面對，是非曲直，法庭上見。

新黨北市議員侯漢廷。聯合報系資料照片
新黨北市議員侯漢廷。聯合報系資料照片

侯漢廷 介選

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