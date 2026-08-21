毒駕撞死警 遺孀站出來爭公道

新北市警三重分局警員黃瑋震前年凌晨巡邏，被吸食「喪屍煙彈」開車上路的男子黃國維撞死，一審國民法官庭判他十八年六月徒刑，經二、三審撤銷發回，台灣高等法院更一審昨天開庭，黃瑋震遺孀表示想跟丈夫說「不要擔心，我會好好把小朋友帶大」。

黃瑋震過世後，小孩想念父親，遺孀說她只能向孩子解釋，因為爸爸被壞人撞死了，醫生也盡力了，所以神明把爸爸帶去天上治療，等治療好就會把爸爸送回來，但小孩仍常問「爸爸什麼時候回來」，她十分難過。

遺孀表示，除了丈夫的案子外，還有很多毒駕案例，若她不選擇站出來，其餘案件恐無法持續被看見，她希望其他被害人和家屬能獲得公道。

告訴代理人認為，國民法官庭判黃國維十八年六月徒刑，顯見社會對「毒駕零容忍」的態度，遺孀希望藉由自身痛苦經驗，讓大眾體認毒駕的嚴重性。

告訴代理人說，黃至今否認飆車、闖紅燈等危險駕駛，還堅稱符合自首要件，要求減刑，雖表示願意和解，卻沒任何賠償，甚至以此作為理由，要求法院停止羈押，讓他出來賺錢。

黃國維昨坦承毒駕，但認為一審判太重。律師替黃辯護，認為案發時間為凌晨，路上人車不多，且黃沒有蛇行、競速，一審不應以刑法第一八五條妨害公眾往來安全致死罪論處。

檢察官認為黃構成累犯，應加重其刑；告訴代理人則認為，黃沿路多次闖紅燈又逆向，盼法院能量處有期徒刑最高上限廿年，或至少維持一審判決。