偷天換日 國軍訓練場遭填廢棄物撈13億

陸軍部隊訓練北區聯合測考中心湖口訓練場遭不肖業者假借鋪設便道之名，將十萬立方公尺約卅九座泳池體積的營建廢棄物回填地下。圖／桃園市環保局提供

新竹市宏平工程公司去年受陸軍委託，將太平靶場土石方運至湖口訓練場，卻假借鋪設便道工程，將十萬立方公尺約卅九座泳池體積的廢棄物回填。桃園地檢署昨依廢棄物清理法等罪起訴負責人陳信宏等九人及六家公司，聲請沒收十三億餘元犯罪所得。

桃檢調查，陳信宏去年六月間，承攬陸軍步兵一○九旅桃園楊梅太平靶場土石方運輸工程，將土石搬運至新竹縣陸軍部隊訓練北區聯合測考中心湖口訓練場；陳向軍方承辦人稱訓練場內道路為紅土路，不便砂石車行走，需回填「再生級配」作為便道基底。

陳取得軍方同意後，與昇紘鈞工程開發、昌謚實業、新達利環保、展勝科技及江浚實業等業者串通，簽訂假的資源再利用產品買賣合約，假意以每立方公尺或公噸十元至卅元低價購買再生級配，實際上卻是協助業者非法清除、處置營建廢棄物。

自二○二五年七月起至今年三月，陳等人將大量夾雜廢磚、磁磚、ＰＶＣ管、鐵絲、保麗龍及廢塑膠等垃圾的營建混合物，運至湖口訓練場回填；昌謚、新達利、展勝及江浚等再利用機構，超越許可範圍非法收受營建混合物，並向環保局不實申報。

桃園市環保局二月稽查展勝科技，發現非法堆置的廢棄物全運往湖口訓練場，隨即通報桃檢。檢警環組專案小組發動三波搜索，在湖口訓練場「一○三迫砲陣地」、「捷豹鎮路段」等處挖出大量雜亂廢棄物。

檢方複訊後，認定陳信宏、楊紘宇、邱福均、林永文等涉案被告犯罪嫌疑重大且有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘五名被告以八萬至二十萬元不等交保。