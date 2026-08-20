吸3毒逆向撞死騎士肇逃 高雄毒蟲毒駕重判20年

毒犯蘇奕衡去年4月27日凌晨吸食多種毒品後毒駕上路，在高雄市路竹區逆向撞飛蘇姓機車騎士致死，蘇犯因害怕毒駕犯行曝光而棄車逃逸，直到當天深夜才被逮，橋頭地院國民法官法庭今宣判，認定蘇男犯毒駕致死罪與肇事逃逸罪，且均構成累犯加重，重判毒駕致死罪13年6月、肇事逃逸罪9年6月，應執行有期徒刑20年。

判決指出，蘇奕衡於去年4月26日上午及下午都分別施用海洛因、甲基安非他命與「喪屍煙彈」依托咪酯，隔天27日凌晨在神志不清狀況下駕駛自小客車上路，行經高雄市路竹區下坑124路燈桿處的產業道路時，突逆向駛入對向車道，猛烈撞擊騎乘機車的蘇姓騎士。

被害的蘇姓騎士當場被撞飛跌落路旁農田，機車則掉入水溝，蘇男明知已發生撞到人，卻未停留在現場救助或報警，逕自棄車徒步逃離。

事發後，清晨5時許，被害騎士才被路過的路人發現倒臥農田當中，緊急通報警方送醫，但被害人因胸肋骨及雙側下肢多處骨折等重創，到院前已不幸身亡。

警方調閱沿線監視器展開追查，於當天晚間10 時許在高雄市鳳山區將返家拿取行李藏匿的蘇男逮捕到案，並扣得依托咪酯煙油及吸食器。

國民法官法庭審理後認為，蘇男過去已有多次毒駕紀錄，竟仍心存僥倖，在同時施用3種毒品後駕車上路，案發時正值深夜偏僻時段，蘇男因害怕追緝竟棄車逃逸，導致被害人錯失及時救助機會，犯罪所生危害極其重大。

合議庭考量，蘇男先前已因施用毒品遭判刑確定並執行完畢，5年之內再犯本案，其前案與本案侵害法益、犯罪方式類似，肇事逃逸的動機亦與毒品犯罪密切相關，因此兩罪均依累犯規定加重其刑，無任何情輕法重或得減刑之事由。

國民法官法庭審酌蘇男被查獲後，至今未與被害人家屬達成和解或賠償，亦未獲得諒解，因此就毒駕致死罪部分判處有期徒刑13年6月，肇事逃逸罪部分判處有期徒刑9年6月，合併定應執行有期徒刑20年。

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