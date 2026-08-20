男毒酒混合危險駕駛撞死騎士肇逃 嘉院判刑6年6月

26歲黃姓男子被控今年2月間吸毒後又酒駕追撞7旬老翁致死肇逃，案件進行國審；黃男「毒酒混合」等同雙重危險駕駛，嚴重挑戰法律，嘉院今天判處6年6個月；可上訴。

據起訴書，黃男於2月6日凌晨0時施用毒品咖啡包後，於同日晚上8時至嘉義縣友人住處喝酒，直到隔天凌晨4時駕車準備返回嘉義市住處，卻在中埔鄉追撞同向前方機車騎士並輾壓而過，造成7旬老翁騎士送醫不治。

嘉檢表示，當時黃男加速肇逃，警方循線於2月7日中午左右逮捕黃男，其酒測值仍超標，為每公升0.27毫克，且採集尿液送驗，結果毒品搖頭丸、去甲基愷他命等濃度值均逾行政院公告濃度值。黃男被依酒駕致死等罪嫌起訴並移審，羈押至今，進行國民參與審判。

嘉院表示，黃男有未注意車前狀況的過失，7旬騎士則有變換車道時未顯示方向燈光及未禮讓直行車先行疏失。

嘉院說明，黃男施用毒品並飲酒仍駕車上路，「毒酒混合」等同雙重危險駕駛，嚴重挑戰法律規定及社會秩序，同時受酒類及毒品影響，駕駛控制力顯著降低，仍貿然上路、心存僥倖，貪圖方便的犯罪動機，造成被害人多處全身嚴重傷害而死亡。

嘉院表示，黃男自始自終坦承犯行，無前科，曾任志願役軍人，退伍待業期間涉犯這起案件。

黃男今天在審理時陳述自責，對不起家人及被害人家屬，不該抱持僥倖心態，會勇於承擔刑責，自己是罪有應得。

嘉院說明，國民法官法庭斟酌黃男並未和解或賠償被害人家屬，也未取得被害人家屬諒解，毒駕、酒駕致死罪部分判處有期徒刑5年；肇事致人於死逃逸罪部分，判處有期徒刑3年。定應執行刑為有期徒刑6年6個月。