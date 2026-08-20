影／販毒集團竟租下台南飲料店讓毒蟲假買飲料、真買毒品 警一舉破獲

40歲黃姓男子竟在台南市以手搖飲料店作為掩護，實際上是毒品分裝基地，警察局少年警察隊在昨天七夕情人節清晨拂曉出擊，將以黃為首等4人販毒集團逮捕到案，起出毒品咖啡包、改造手槍彈匣及子彈等，全案依毒品罪嫌移送偵辦，檢方今天將黃向法院聲請羈押獲准。

綽號「成哥」的黃姓男子為了方便毒品出貨並降低警方戒心，竟在台南市麻豆區租下一家手搖飲料店作為掩護，表面上販售消暑飲品，暗地裡卻是作為毒品製造與分裝基地；黃與旗下成員將毒品包裝成時下流行的「咖啡包」形式進行運送與交易。

據了解，熟客上門表面上是點購手搖飲，實則就在店內交易毒品咖啡包，「假買飲料、真買毒品」，不知情的民眾還以為生意興隆；台南市少年警察隊逮捕涉嫌吸毒嫌犯，追查其毒品咖啡包來源，向上溯源到黃，發現黃使用障眼法，利用民眾進出買飲料的日常活動掩人耳目。

警方組成專案小組，歷經數月跟監蒐證，適逢昨天七夕情人節，警方研判黃姓主嫌準備趁節慶期間大撈一筆，報請台南地檢署孝股檢察官林昆璋指揮偵辦，聲請搜索票及拘票；昨天少年隊聯合麻豆、永康、善化、第一分局與保安警察大隊等強大警力，清晨5時許拂曉出擊。

警方前往嫌犯據點圍捕，查獲黃姓主嫌「成哥」人在電子遊戲場，立即將他控制，再將其帶回飲料店據點搜索，隨後陸續將3名嫌犯查緝到案；現場起獲安非他命與甲基甲基卡西酮混和毒品咖啡包159包、第二級與第三級毒品混合原料408公克、第三級毒品原料607.2公克、愷他命9.04公克。

警方另起出咖啡包空袋1箱、封口機1台、磅秤3台，並搜出改造手槍彈匣3個及手槍子彈15顆，全案詢問後依違反毒品危害防制條例移送檢方偵辦，黃姓主嫌經檢察官向台南地院聲請羈押獲准，槍彈部分則送刑事局進行鑑定。

少年警察隊表示，毒品嚴重戕害社會與青少年身心健康，近期毒駕致死案件頻傳，對無辜用路人造成重大威脅；此次瓦解「手搖飲毒品專賣店」，有效減少毒品流入市面，未來將秉持政府「毒品零容忍」立場，持續強化查緝作為。

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40歲黃姓男子竟在台南市麻豆區租下手搖飲料店作為掩護，實際上是毒品分裝基地。圖／讀者提供

警方起出毒品咖啡包、改造手槍彈匣及子彈等，全案依毒品罪嫌移送偵辦。圖／讀者提供

警方起出毒品咖啡包、改造手槍彈匣及子彈等，全案依毒品罪嫌移送偵辦。圖／讀者提供

警方起出毒品咖啡包、改造手槍彈匣及子彈等，全案依毒品罪嫌移送偵辦。圖／讀者提供

40歲黃姓男子竟在台南市麻豆區租下手搖飲料店作為掩護，實際上是毒品分裝基地。圖／讀者提供

40歲黃姓男子竟在台南市麻豆區租下手搖飲料店作為掩護，實際上是毒品分裝基地。圖／讀者提供