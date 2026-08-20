影／台南25歲男酒駕開車衝上人行道卡住...乘客是通緝犯 雙雙遭逮送辦

25歲陳姓男子今天凌晨1時許，開車載著24歲陳姓男友人行經台南市中西區府前路與永福路口時，整輛車突然失控向右偏移，直接衝上人行道；警方到場一查，駕駛酒測值超標逾每公升0.25毫克，乘客是判決確定卻未報到服刑的通緝犯，雙雙逮捕分別依法移送與解送歸案。

台南市警第二分局博愛派出所所長梁植森說明，巡邏員警今天凌晨1時許，發現陳姓男子開車自撞府前路與永福路口人行道，上前瞭解時發現有濃濃酒味，經執行酒測確認酒測值超標；由於目前查獲酒駕案件，同車年滿18歲以上的乘客也要「連坐開罰」，員警請乘客出示證件。

據了解，坐在副駕駛座的陳姓男子當時眼神閃爍、神色慌張，聲稱沒帶身分證，要用背誦的方式說出身分證字號；結果員警以警用隨身小電腦即時查詢，比對發現螢幕上的照片與陳姓男子完全不符，詢問「你背的是誰的資料」，懷疑他謊報身分，陳眼見無從抵賴，只能老實交代。

員警再查詢陳說出的真實身分證字號，確認他是被法院依妨害秩序罪判刑確定，卻沒有報到服刑而被發布通緝的逃犯，將駕駛與乘客均逮捕；本案所幸沒有造成人員受傷，警方詢問後，將兩人依公共危險、偽造文書等罪嫌移送台南地檢署偵辦，陳姓通緝犯隨後再解送歸案執行。

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陳姓駕駛酒測值超標逾每公升0.25毫克，陳姓乘客是判決確定卻未報到服刑的通緝犯，雙雙遭捕。圖／讀者提供