快訊

中職／阿甘障礙破了！悍將簽約金650萬+200萬簽下狀元陳柏凱

Google旗艦級筆電傳9月登場！合作華碩推Googlebook 規格定價外洩不便宜

中職／李珠珢8月「罕見0應援」 9月總共8場有5場在大巨蛋

聽新聞
0:00 / 0:00

三重警遭毒駕撞死...小孩想爸爸 遺孀安慰「神明把爸爸帶去天上治療」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市警三重分局警員黃瑋震前年凌晨巡邏，被吸食「喪屍煙彈」毒駕的男子黃國維撞死，一審國民法官庭判18年6月徒刑，歷經二、三審撤銷發回更審，台灣高等法院更一審今開庭前，黃瑋震遺孀表示，如果丈夫還聽得到，她會說「不要擔心，我會好好把小朋友帶大」。

遺孀指出，其實她和孩子很多時間都會很想念丈夫，小孩問及父親的時候，她跟孩子解釋說，因為爸爸被壞人撞死了，醫生也盡力了，所以神明說要把爸爸帶去天上治療，等治療好就會把爸爸送回來，但小朋友很常在想念時會問「媽媽，爸爸什麼時候可以回來？」讓她蠻難過的。

遺孀也說，只要小朋友想念爸爸，或是大家都需要跟另一半討論溝通事情，但她沒有人可以討論，每每都覺得很難熬。媒體問及如果丈夫今天聽得到，會想對丈夫說什麼？遺孀回應「就是請他不要擔心，我會好好把小朋友帶大」。

遺孀表示，今天會願意站出來，是因為除了丈夫的案子之外，後面還發生很多毒駕的案子，如果她不站出來的話，後面的案子可能沒有辦法持續被看見，她希望其他被害人和家屬能獲得公道。

遺孀委任律師也說，一審國民法官判處黃國維18年6月徒刑，顯見社會對於毒駕零容忍的態度，更一審要繼續爭取法院至少維持一審刑度，本案對於遺孀來說，不僅僅是她個人的事情，可能因她先生是警察，案件受到關注，但社會上有其他的毒駕案件，是沒有機會被如此慎重檢視。

遺孀希望她深受痛苦的經驗，可以讓大眾知道毒駕真的不應該，她才決定堅持到底。

律師表示，陪著遺孀一路走來，認為她非常堅韌，希望她深受痛苦的經驗，可以讓大眾知道毒駕真的不應該，無論司法判決如何，毒駕會造成一個小孩沒有父親、配偶沒有先生，案件不該被淡忘，她才決定堅持到底，希望可以減少類似案件。

律師說，遺孀面對孩子也是兩面為難，必須面對小朋友成長中少了爸爸，自己要分飾兩角，讓小朋友健全發展，同時也要讓小孩知道失去爸爸的原因是什麼？小朋友有沒有辦法正面的面對這件事情的發生，對遺孀來說都是很辛苦的難題。

至於嫌犯的態度，律師表示「非常不OK」，黃國維直到現在仍否認有危險駕駛，他承認自己吸毒，卻否認一路飆車、闖紅燈，再者黃案發當下被卡在車內，沒有能力自首，卻至今仍堅稱自首，甚至認為18年半刑期太重、要求減刑。

律師說，黃國維的行為不僅造成對警察、執法人員的生命危險，對家屬而言更是非常傷痛，黃一直表示願意和解，但並沒有任何賠償，甚至黃以此作為理由，要求法院停止羈押，讓他出來賺錢，一切都非常不妥。

新北市警三重分局警員黃瑋震前年凌晨巡邏，被吸食「喪屍煙彈」毒駕的男子黃國維撞死，更一審今開庭前，黃瑋震遺孀（圖，戴口罩者）表示，如果丈夫還聽得到，她會說「不要擔心，我會好好把小朋友帶大」。記者林孟潔／攝影
新北市警三重分局警員黃瑋震前年凌晨巡邏，被吸食「喪屍煙彈」毒駕的男子黃國維撞死，更一審今開庭前，黃瑋震遺孀（圖，戴口罩者）表示，如果丈夫還聽得到，她會說「不要擔心，我會好好把小朋友帶大」。記者林孟潔／攝影

男子黃國維前年7月吸食「喪屍煙彈」後毒駕撞死三重分局警員黃瑋震。聯合報系資料照
男子黃國維前年7月吸食「喪屍煙彈」後毒駕撞死三重分局警員黃瑋震。聯合報系資料照

警員黃瑋震前年被吸食「喪屍煙彈」毒駕的男子黃國維撞死，遺孀（右）今在律師陪同下到台灣高等法院開庭。記者林孟潔／攝影
警員黃瑋震前年被吸食「喪屍煙彈」毒駕的男子黃國維撞死，遺孀（右）今在律師陪同下到台灣高等法院開庭。記者林孟潔／攝影

警員黃瑋震前年被吸食「喪屍煙彈」毒駕的男子黃國維撞死，遺孀（右）今在律師陪同下到台灣高等法院開庭。記者林孟潔／攝影
警員黃瑋震前年被吸食「喪屍煙彈」毒駕的男子黃國維撞死，遺孀（右）今在律師陪同下到台灣高等法院開庭。記者林孟潔／攝影

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

三重 毒駕 神明

延伸閱讀

裝行李箱窒息亡…泰國17歲少女遭殺害棄屍鐵軌 澳籍嫌犯恐判死刑

撞見小四兒在旁「偷偷自慰」媽只能裝睡 過來人：他缺的不是性教育

夫脖子驚現「草莓」而兇手竟是18歲女兒 妻氣炸：你們界線很奇怪

2300萬孩子教育基金拒不歸還 陳幸妤看診中傳訊：趙建銘返國要處理了

相關新聞

毒駕撞死警 遺孀站出來爭公道

新北市警三重分局警員黃瑋震前年凌晨巡邏，被吸食「喪屍煙彈」開車上路的男子黃國維撞死，一審國民法官庭判他十八年六月徒刑，經二、三審撤銷發回，台灣高等法院更一審昨天開庭，黃瑋震遺孀表示想跟丈夫說「不要擔心，我會好好把小朋友帶大」。

吸3毒逆向撞死騎士肇逃 高雄毒蟲毒駕重判20年

毒犯蘇奕衡去年4月27日凌晨吸食多種毒品後毒駕上路，在高雄市路竹區逆向撞飛蘇姓機車騎士致死，蘇犯因害怕毒駕犯行曝光而棄車逃逸，直到當天深夜才被逮，橋頭地院國民法官法庭今宣判，認定蘇男犯毒駕致死罪與肇事逃逸罪，且均構成累犯加重，重判毒駕致死罪13年6月、肇事逃逸罪9年6月，應執行有期徒刑20年。

影／販毒集團竟租下台南飲料店讓毒蟲假買飲料、真買毒品 警一舉破獲

40歲黃姓男子竟在台南市以手搖飲料店作為掩護，實際上是毒品分裝基地，警察局少年警察隊在昨天七夕情人節清晨拂曉出擊，將以黃為首等4人販毒集團逮捕到案，起出毒品咖啡包、改造手槍彈匣及子彈等，全案依毒品罪嫌移送偵辦，檢方今天將黃向法院聲請羈押獲准。

影／台南25歲男酒駕開車衝上人行道卡住...乘客是通緝犯 雙雙遭逮送辦

25歲陳姓男子今天凌晨1時許，開車載著24歲陳姓男友人行經台南市中西區府前路與永福路口時，整輛車突然失控向右偏移，直接衝上人行道；警方到場一查，駕駛酒測值超標逾每公升0.25毫克，乘客是判決確定卻未報到服刑的通緝犯，雙雙逮捕分別依法移送與解送歸案。

毒駕撞死三重警員...他坦承吸毒開車不認「危險駕駛」 嫌判18年半太重

新北市警三重分局警員黃瑋震前年凌晨巡邏，被吸食「喪屍煙彈」毒駕的男子黃國維撞死，一審國民法官庭判刑18年6月，歷經二、三審撤銷發回更審，台灣高等法院更一審今開庭，黃坦承毒駕，但認為不構成「危險駕駛、妨害公眾往來安全」，認為一審判太重。

三重警遭毒駕撞死...小孩想爸爸 遺孀安慰「神明把爸爸帶去天上治療」

新北市警三重分局警員黃瑋震前年凌晨巡邏，被吸食「喪屍煙彈」毒駕的男子黃國維撞死，一審國民法官庭判18年6月徒刑，歷經二、三審撤銷發回更審，台灣高等法院更一審今開庭前，黃瑋震遺孀表示，如果丈夫還聽得到，她會說「不要擔心，我會好好把小朋友帶大」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。