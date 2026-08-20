台南查獲製毒分裝基地　手搖飲店面掩護不法勾當

台南市黃姓男子為首的販毒集團涉嫌以手搖飲店為掩護，暗地從事毒品製造與分裝，將毒品包裝成時下流行的「咖啡包」運送及交易，警方經數月蒐證成功破獲，查獲大量毒品及原料。

台南市警察局少年警察隊副隊長沈昭仁今天接受媒體聯訪表示，警方溯源追查毒品來源，歷經數月跟監蒐證，於17日凌晨前往圍捕，破獲以綽號「成哥」的黃姓男子為首等4人不法集團，涉嫌在台南市麻豆區以手搖飲料店為掩護，實際作為毒品製造與分裝基地。

沈昭仁表示，現場查獲毒品安非他命、甲基甲基卡西酮混合毒品咖啡包159包、毒品混合原料408公克、第三級毒品原料607.2公克、第三級毒品愷他命9.04公克，以及改造手槍彈匣3個及手槍子彈15顆等證物，全案訊後依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

警方調查發現，此集團主要將毒品包裝成「咖啡包」形式進行運送與交易，熟客上門表面上是點購手搖飲，實則是在店內進行毒品咖啡包非法交易，利用民眾進出買飲料的日常街景掩人耳目，讓不知情民眾誤以為生意興隆，實際上是內藏玄機的「真毒品分裝場」。

警方指出，集團主嫌黃姓男子經台南地檢署向台南地方法院聲請羈押獲准，槍彈部分則送刑事局進行鑑定。

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