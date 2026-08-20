快訊

被控離家12年搶亡母遺產 徐懷鈺反擊：在關係中受盡委屈

印尼又爆規模5.7地震！深度僅10公里 5天前才釀73人死900多傷

2026平日國旅補助開跑！申請資格、使用方式、規則一次搞懂

聽新聞
0:00 / 0:00

台南查獲製毒分裝基地　手搖飲店面掩護不法勾當

中央社／ 台南20日電

台南市黃姓男子為首的販毒集團涉嫌以手搖飲店為掩護，暗地從事毒品製造與分裝，將毒品包裝成時下流行的「咖啡包」運送及交易，警方經數月蒐證成功破獲，查獲大量毒品及原料。

台南市警察局少年警察隊副隊長沈昭仁今天接受媒體聯訪表示，警方溯源追查毒品來源，歷經數月跟監蒐證，於17日凌晨前往圍捕，破獲以綽號「成哥」的黃姓男子為首等4人不法集團，涉嫌在台南市麻豆區以手搖飲料店為掩護，實際作為毒品製造與分裝基地。

沈昭仁表示，現場查獲毒品安非他命、甲基甲基卡西酮混合毒品咖啡包159包、毒品混合原料408公克、第三級毒品原料607.2公克、第三級毒品愷他命9.04公克，以及改造手槍彈匣3個及手槍子彈15顆等證物，全案訊後依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

警方調查發現，此集團主要將毒品包裝成「咖啡包」形式進行運送與交易，熟客上門表面上是點購手搖飲，實則是在店內進行毒品咖啡包非法交易，利用民眾進出買飲料的日常街景掩人耳目，讓不知情民眾誤以為生意興隆，實際上是內藏玄機的「真毒品分裝場」。

警方指出，集團主嫌黃姓男子經台南地檢署向台南地方法院聲請羈押獲准，槍彈部分則送刑事局進行鑑定。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

手搖飲 台南 店面

延伸閱讀

男涉毒駕闖紅燈致4車受損釀3傷 高雄警逮人送辦

影／小黃自撞、汽車鬧區違規迴轉 北市中山警一夜查獲2疑涉毒案

影／高雄轎車闖紅燈連環撞！撞2車再撞賓士釀3傷 現場混亂駕駛被測出毒駕

用網路賣場洗錢「2年狂洗17億」 南投警破台中大型水房逮28人

相關新聞

台南查獲製毒分裝基地　手搖飲店面掩護不法勾當

台南市黃姓男子為首的販毒集團涉嫌以手搖飲店為掩護，暗地從事毒品製造與分裝，將毒品包裝成時下流行的「咖啡包」運送及交易，警...

花盆藏槍當掩護！嘉義海巡查獲改造手槍、百發子彈 宛如「小型彈藥庫」

嘉義縣吳姓男子涉嫌非法持有槍枝，並將槍枝及子彈藏在民宅外花盆，海巡署偵防分署嘉義查緝隊接獲情資，與嘉義縣警察局竹崎分局組成專案小組偵辦，3月23日查獲改造手槍1支、槍枝零件及子彈145顆，近日鑒定結果出爐，確定槍枝具殺傷力，依槍砲彈藥刀械管制條例移送。

桃市外事警官七夕前約砲開毒趴 警大碩士學經歷曝

桃園市警察局外事科二線三星楊姓警務正，本月18日晚間在桃園區新民街涉嫌約砲並拿出助興的二級毒品安非他命，當場遭假扮網友的員警逮捕；警方查出他曾任巡官且具警大碩士學位，市警局獲悉後，立刻召開人評會火速記二大過免職，檢方昨晚複訊，命15萬元交保。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。