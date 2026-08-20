花盆藏槍當掩護！嘉義海巡查獲改造手槍、百發子彈 宛如「小型彈藥庫」

嘉義縣吳姓男子涉嫌非法持有槍枝，並將槍枝及子彈藏在民宅外花盆，海巡署偵防分署嘉義查緝隊接獲情資，與嘉義縣警察局竹崎分局組成專案小組偵辦，3月23日查獲改造手槍1支、槍枝零件及子彈145顆，近日鑒定結果出爐，確定槍枝具殺傷力，依槍砲彈藥刀械管制條例移送。

專案人員指出，吳男將槍枝及子彈以保鮮膜、防水袋等物品層層包覆，分別藏入民宅外的花盆，企圖利用住家常見的盆栽作為掩護，藉此躲避查緝，不料遭警方眼尖識破，將槍枝和子彈全都挖出來，現場清點並查扣，讓吳男精心設計的「花盆藏槍」伎倆當場破功。

海巡署偵防分署嘉義查緝隊表示，此次查獲非法槍砲包括改造手槍1支、槍枝零件1批、子彈128顆及達姆彈17顆，相關槍彈及零件均已依法扣押，改造手槍經鑑定確定具有殺傷力，吳男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例，全案目前由嘉義地方檢察署偵辦中。

海巡署偵防分署嘉義查緝隊指出，未經許可製造、販賣或運輸槍砲，依槍砲彈藥刀械管制條例規定，可處5年以上有期徒刑，併科1000萬元以下罰金。民眾若發現海上不法活動或走私、偷渡等情資，可撥打海巡署「118」免費報案專線，共同維護社會治安。

嘉義吳姓男子將改造槍枝及子彈藏在花盆中，槍枝經鑒定確定具有殺傷力，涉犯槍胖彈藥管制條例遭移送偵辦。圖／海巡署偵防分署嘉義查緝隊提供

嘉義吳姓男子將改造槍枝及子彈藏在花盆中，槍枝經鑒定確定具有殺傷力，涉犯槍胖彈藥管制條例遭移送偵辦。圖／海巡署偵防分署嘉義查緝隊提供

嘉義吳姓男子將改造槍枝及子彈藏在花盆中，槍枝經鑒定確定具有殺傷力，涉犯槍胖彈藥管制條例遭移送偵辦。圖／海巡署偵防分署嘉義查緝隊提供