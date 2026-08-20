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桃市外事警官七夕前約砲開毒趴 警大碩士學經歷曝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市警察局外事科二線三星楊姓警務正，本月18日晚間在桃園區新民街涉嫌約砲並拿出助興的二級毒品安非他命，當場遭假扮網友的員警逮捕；警方查出他曾任巡官且具警大碩士學位，市警局獲悉後，立刻召開人評會火速記二大過免職，檢方昨晚複訊，命15萬元交保。

經查，涉案的楊姓警官2008年畢業於中央警察大學外事警察學系大學部73期，初任官分發至桃園縣警察局中壢分局外事組擔任巡官，從事外事警察工作，當時即已接觸外籍人士及相關治安業務；工作2年餘後，於2011年考回警大就讀外事警察研究所碩士班110年班，持續深造外事警察相關領域，並在102學年度取得碩士學位。

楊官當時由前立委、時任警大專任教授葉毓蘭（2022 年認祖歸宗改回本姓「游」）指導，完成共137頁的碩士論文「桃園縣外籍勞工暴力犯罪問題研究」，主攻外籍勞工與暴力犯罪相關議題。昔日具備專業學術背景、前途看好的二線三星外事警官，如今學經歷與昔日研究成果隨著染毒事件曝光，對照現今處境顯得格外諷刺。

桃園分局景福派出所員警18日在交友軟體執行掃毒勤務，與楊男搭上線。楊男在聊天室暗示手上有「好東西」助性，邀約員警於當晚開毒趴。員警於當晚8時前往桃園區新民街碰面，楊男當面掏出安非他命，假扮網友的員警見狀隨即表明身分將他壓制逮捕，帶回派出所製作筆錄時才揭穿這起自家高階警官涉毒醜聞。

桃園市警局外事科楊姓警務正<a href='/search/tagging/2/七夕' rel='七夕' data-rel='/2/105042' class='tag'><strong>七夕</strong></a>前一晚在交友軟體約砲，遇上網路海巡的桃園分局景福派出所員警，兩人18日晚間見面後，楊官取出助興安毒當場遭逮，檢方昨晚複訊後，命以15萬元交保，已遭市警局二大過免職的楊官學經歷也曝光。記者陳恩惠／翻攝
桃園市警局外事科楊姓警務正七夕前一晚在交友軟體約砲，遇上網路海巡的桃園分局景福派出所員警，兩人18日晚間見面後，楊官取出助興安毒當場遭逮，檢方昨晚複訊後，命以15萬元交保，已遭市警局二大過免職的楊官學經歷也曝光。記者陳恩惠／翻攝

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