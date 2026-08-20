國安局前情報員 退伍中校淪共諜被訴

國安局退休校級軍官石濱芳被控刺探帛琉支持台灣參與世界衛生大會等資訊，再回報大陸，新竹地檢署昨依違反國家情報工作法起訴。聯合報系資料照

國家安全局退伍中校石濱芳赴帛琉經商，提供度假村給太子集團做洗錢據點，檢調審視手機數位資料，發現石也被大陸外交部人員吸收當共諜，刺探帛琉支持台灣參與世界衛生大會（ＷＨＡ）及「我們的海洋大會」（ＯＯＣ）等資訊，再透過微信回報陸方，新竹地檢署昨依違反國家情報工作法起訴石。

石濱芳一九八三年間進入國家安全局第四處、後改制為第六處擔任研譯官，一九九六年間以中校軍階自國安局第六處退伍，屬國家情報工作法規範的退離職情報人員。

石濱芳退伍後轉任台商，赴帛琉發展水上旅遊業，台北地檢署調查太子集團詐欺洗錢案，發現石提供帛琉度假村場地設立洗錢水房，石列為被告並依法起訴。

未料，檢調從石被扣押的手機對話紀錄中，意外發現他二○二一年四、五月間接受大陸外交部附屬單位「ＧＢＤ公共文化外交交流中心」人員指示，刺探、蒐集帛琉就第七十四屆世界衛生大會支持台灣參與等相關資訊。

石濱芳探詢消息後，同年五月十四日透過微信向陸方人員回報，包括帛琉將就台灣參與ＷＨＡ觀察員案提案、提案國家，以及對結果研判等資訊。

二○二二年三月間，石濱芳再接受陸方人員指示，刺探帛琉舉辦第七屆「我們的海洋大會」相關資訊，陸續回報我國代表團人數、帶隊官員及住宿情形，並將相關資訊整理成「二○二二帕勞我們的海洋大會紀要」檔案傳送給陸方。

新竹地檢署指出，陸方人員收到資料後回覆「先彙報給領導」，並要求石濱芳持續探詢；石之後再交付會議動態、特使答謝宴會邀請函及相關照片等非機密資訊。

檢方認為，石濱芳身為退離職情報人員，明知依法不得為外國勢力、境外敵對勢力或其工作人員從事情報工作，仍依中共人員指示刺探、蒐集及交付涉及國家利益的非機密資訊，涉犯國家情報工作法，提起公訴。