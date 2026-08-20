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器捐爭議 涉偽造文書 三總2醫師交保

聯合報／ 記者李隆揆廖靜清／台北報導

三軍總醫院傳出<a href='/search/tagging/2/偽造文書' rel='偽造文書' data-rel='/2/135375' class='tag'><strong>偽造文書</strong></a>案，院方澄清，案件已進入司法調查程序，本院相關人員均配合檢調調查，並無外界揣測涉及「器官類移植」弊案內容。聯合報系資料照
三軍總醫院傳出偽造文書案，院方澄清，案件已進入司法調查程序，本院相關人員均配合檢調調查，並無外界揣測涉及「器官類移植」弊案內容。聯合報系資料照

三軍總醫院爆醫師疑涉違反器官捐贈相關流程，涉嫌偽造文書，士林地檢署昨指揮警方搜索約談七人到案，訊後兩名醫師各十萬元交保，其餘請回，檢方表示全案偵辦中。

據了解，三總移植團隊處理一名因跌倒死亡個案時，得知其生前曾簽署器官移植同意書，因而迅速啟動器捐流程，但在申報時，將「意外死亡」，改為「疾病死亡」，將該個案眼角膜移植給失明患者。事後檢方發現申報項目中的死亡認定原因有異，而進行追查。

檢方表示該案是檢察官在辦理相驗時，發現施姓醫師等人涉嫌在二○二五年間，在器官捐贈移植相關登錄系統登載不實事項，相關案情及涉案情節仍待進一步釐清 。

根據規定，針對「非病死」與「疑為非病死」遺體，須經檢察官相驗才可進行器官移植手術。若醫師對於意外死亡者直接啟動器捐、移植器官，可能涉及違反相關規定，因而遭到調查。

三總在國內器官移植領域具重要地位，是台灣北區五臟皆可移植的醫學中心，根據三總二○二四年永續報告書，院方自一九八八年起發展心臟移植，迄今完成約二七八例心臟移植手術，移植人數居全國前兩名。自二○○三年起已完成約七六三例肝臟移植、自一九八六年起完成約三八九例腎臟移植，並持續發展肺臟及胰臟移植。

士林地檢署檢察官昨指揮台北市刑警大隊等單位，前往三總內湖院區搜索，並約談相關人員到案說明，共有七人接受調查，其中四人列為被告、三人為證人。訊後兩位醫師各以十萬元交保，其餘請回。

三軍總醫院昨天下午發出聲明澄清，表示本案已經進入司法調查程序，院內相關人員均配合司法機關調查，並無外界揣測涉及「器官類移植」弊案內容，呼籲外界勿恣意解讀，以免誤導視聽。

三總 偽造文書 交保

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