聽新聞
0:00 / 0:00

兩年以下判決簡化 法務部槓司法院

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

司法院秘書長高金枝與法務部次長黃謀信昨在立法院詢答時，對刑事訴訟法修法草案「簡化書類」意見分歧、多次激辯。高金枝抗議「法務部太輕忽法官的價值」，黃回應「檢察官不會」，形成備詢台一側「法界對打」。立法委員王世堅看不下去，直說「你們挑個時間搭個擂台、生死狀簽一簽，你們兩邊看怎麼去打，不要在立法院。」

黃謀信表示，法務部贊成判決書簡化，但不贊成「暫時」不寫判決書，也擔憂造成普遍「輕刑化」。高金枝則「嚴正抗議」，指法務部太輕忽法官的價值，簡化判決迄今沒有發生效用，法官判決還是「落落長」，還說「量刑太輕上訴啊」。

黃認為，應加入法定刑的限制，特殊的重罪不能用簡化判決，輕罪宣告刑在二年徒刑以下法務部則贊成。

草案三一○條之二部分，法務部認為，檢察官為了要拿到完整判決書，就會先上訴，法官才寫判決書，那實質上變成「送達兩次」。高金枝以單純的竊盜案為例，指量刑是拘役、被告認罪、對檢方起訴無爭執就適用簡化書類；她還說監督量刑是檢察官的責任，若覺不妥適就上訴。

黃表示，上訴率低是因為法院判決理由有充分記載，檢察官甘願才不上訴，完全不寫判決書，無從審酌判決心服與否。

立委翁曉玲建議司法院、法務部各提出修法草案；王世堅則提醒高金枝，有七成民眾不相信司法判決，「信任度三成的司法院，不要教訓信任度四成的法務部」。

司法院 法務部 王世堅

延伸閱讀

司法院：案量暴增無法負荷 司法處於崩潰邊緣

「兄弟姊妹特留分刪除」公告了！法務部：2027年2月17日正式實施

罵鏡週刊「垃圾、北檢打手」…黃國昌遭求償100萬 二審再判他免賠

曾勸退持刀挾持嫌犯！中檢襄閱李毓珮確定接任廉政署中調組長

相關新聞

國安局前情報員 退伍中校淪共諜被訴

國家安全局退伍中校石濱芳赴帛琉經商，提供度假村給太子集團做洗錢據點，檢調審視手機數位資料，發現石也被大陸外交部人員吸收當共諜，刺探帛琉支持台灣參與世界衛生大會（ＷＨＡ）及「我們的海洋大會」（ＯＯＣ）等資訊，再透過微信回報陸方，新竹地檢署昨依違反國家情報工作法起訴石。

不堪負荷 刑案5年增36％ 「司法瀕崩潰」

詐欺、洗錢案類氾濫，司法人力不堪負荷，處於「崩潰邊緣」，司法院秘書長高金枝昨至立法院司法及法制委員會備詢時，指地方法院刑事案件五年增長近四成，但法官、書記官人數追不上案量，認為應適度擴大簡式審判程序及簡化書類。「法官不用寫判決書」的構想，再度受矚目。

兩年以下判決簡化 法務部槓司法院

司法院秘書長高金枝與法務部次長黃謀信昨在立法院詢答時，對刑事訴訟法修法草案「簡化書類」意見分歧、多次激辯。高金枝抗議「法務部太輕忽法官的價值」，黃回應「檢察官不會」，形成備詢台一側「法界對打」。立法委員王世堅看不下去，直說「你們挑個時間搭個擂台、生死狀簽一簽，你們兩邊看怎麼去打，不要在立法院。」

基層法官：關鍵在政府立法政策

因地方法院案件暴量，司法院秘書長高金枝昨稱「司法處於崩潰邊緣」。對此，基層法官普遍認為增加法官、書記官人力，只是杯水車薪，院方需要的是從上而下改變觀念，以及政府立法修正政策，重點是「案源」而不是「人員」。

器捐爭議 涉偽造文書 三總2醫師交保

三軍總醫院爆醫師疑涉違反器官捐贈相關流程，涉嫌偽造文書，士林地檢署昨指揮警方搜索約談七人到案，訊後兩名醫師各十萬元交保，其餘請回，檢方表示全案偵辦中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。