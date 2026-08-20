兩年以下判決簡化 法務部槓司法院

司法院秘書長高金枝與法務部次長黃謀信昨在立法院詢答時，對刑事訴訟法修法草案「簡化書類」意見分歧、多次激辯。高金枝抗議「法務部太輕忽法官的價值」，黃回應「檢察官不會」，形成備詢台一側「法界對打」。立法委員王世堅看不下去，直說「你們挑個時間搭個擂台、生死狀簽一簽，你們兩邊看怎麼去打，不要在立法院。」

黃謀信表示，法務部贊成判決書簡化，但不贊成「暫時」不寫判決書，也擔憂造成普遍「輕刑化」。高金枝則「嚴正抗議」，指法務部太輕忽法官的價值，簡化判決迄今沒有發生效用，法官判決還是「落落長」，還說「量刑太輕上訴啊」。

黃認為，應加入法定刑的限制，特殊的重罪不能用簡化判決，輕罪宣告刑在二年徒刑以下法務部則贊成。

草案三一○條之二部分，法務部認為，檢察官為了要拿到完整判決書，就會先上訴，法官才寫判決書，那實質上變成「送達兩次」。高金枝以單純的竊盜案為例，指量刑是拘役、被告認罪、對檢方起訴無爭執就適用簡化書類；她還說監督量刑是檢察官的責任，若覺不妥適就上訴。

黃表示，上訴率低是因為法院判決理由有充分記載，檢察官甘願才不上訴，完全不寫判決書，無從審酌判決心服與否。

立委翁曉玲建議司法院、法務部各提出修法草案；王世堅則提醒高金枝，有七成民眾不相信司法判決，「信任度三成的司法院，不要教訓信任度四成的法務部」。