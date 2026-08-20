不堪負荷 刑案5年增36％ 「司法瀕崩潰」

司法院秘書長高金枝（右）、法務部次長黃謀信（左）對刑事訴訟法修法草案「簡化書類」意見分歧，昨在立法院詢答時，備詢方的兩人數度針鋒相對。記者蘇健忠／攝影

詐欺、洗錢案類氾濫，司法人力不堪負荷，處於「崩潰邊緣」，司法院秘書長高金枝昨至立法院司法及法制委員會備詢時，指地方法院刑事案件五年增長近四成，但法官、書記官人數追不上案量，認為應適度擴大簡式審判程序及簡化書類。「法官不用寫判決書」的構想，再度受矚目。

司法院參考日本刑事訴訟規則等立法例，提出簡化書類草案。高金枝說明，簡式審判程序案件的前提是非重罪、被告認罪、對檢察官起訴的事實幾乎不爭執，才適用宣示筆錄，宣示筆錄會寫清楚主文及犯罪事實；此類判決非我國獨創。

司法院統計，刑事第一審新收案件數自二○二一年四○萬七四二五件，至去年已大幅成長百分之三十六點二，達到五十五萬五○五八件，每位法官每月平均新收案件數，由五十二件攀升百分之三十一，達到六十八點一件。

近年大量集團性詐欺或洗錢等類型化、高重複性犯罪，嚴重排擠司法資源。其中，違反洗錢防制法的科刑人數自二○二○年六四六人暴增至二○二四年一萬八九四三人；法官人數今年六月為二一八二人，書記官則是三五二五人，人力捉襟見肘。

高金枝認為，法官、書記官的人員成長僅約百分之三、百分之十一，沒有辦法負荷暴增的案件量，喊話「怎麼讓法官跟書記官能夠繼續生存？」

立法委員林淑芬五日質詢時質疑，政府針對毒駕修法，是為了嚴懲毒駕，攸關全國用路人的安全，司法院提出「交換」，要求行政院支持刑事訴訟法修法「讓法官不用寫判決書」。當時高金枝否認，並說「那根本是在羞辱我們」。

林淑芬昨出示訊息證據，指高金枝硬拗，六月十八日的訊息寫道「經請示秘書長，其裁示如下，請參考：一、須於今天內傳最終定案版修正草案到本院。二、請告知上開刑事訴訟法修正草案（減輕負擔）的確切會銜時間，本院才會將刑法修正案列入下周院會」。

林淑芬斥高金枝身為司法院秘書長，竟在國會殿堂說謊，人民如何相信司法？