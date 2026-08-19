桃園外事2線3星警官持安毒還轉讓 昨晚約趴遭自己人逮捕重懲免職

桃園市警察局桃園分局員警在網路緝毒現開趴文，昨晚依約前往，驚見對方拿出安非他命毒品「分享」，立刻表明警職身分，詎料，楊男竟是「自己人」還是二線三星長官，市警局快刀斬亂麻做出二大過免職處分，移送檢方複訊後命以15萬元交保候傳。

桃園市警察局表示，桃園分局景福派出所員警昨（8月18日）晚執行「安居緝毒專案」時，在桃園區查獲總局外事科楊姓警務正涉嫌持有並轉讓第二級毒品安非他命；全案於今天中午移送桃園地檢署偵辦，檢方複訊後，稍早認為楊姓被告涉嫌轉讓第二級毒品未遂罪嫌，至於楊男涉嫌吸食毒品罪嫌另案偵辦。

市警局督察室說明，景福所員警分別在網路及交友軟體上巡邏時，發現有男子留言「揪團開趴」還能提供「助興用品」，經短暫交談後，雙方相約昨晚8時先在新明街碰面，再進一步商量要去哪兒開毒趴。

假扮網友的員警到場，發現揪團的楊姓主辦人，果真拿出安非他命毒品要「一起玩」，立刻表明自身為警務人員的身分並逮捕，楊男遭搜查時，坦承是「自己人」，經查赫然發現竟然是外事科二線三星的警務正。

檢警調查，41歲的楊男表現算優秀，畢業後先在中壢警分局擔任外事巡官，隨著績效逐漸晉升至總局外事科警務正，若無此差錯，恐將晉升為股長，詎料，楊男竟然持毒，還在交友軟體，以「可以提供助興用品」為由，約網友開趴一起玩，大好前程毀於一旦。

督察室說明，經查楊員為桃園市警局現職警察人員，總局發現其涉案後，立即依法偵辦並擴大清查，目前尚未發現有其他員警涉案，全案於今天上午警詢後依涉嫌違反毒品危害防制條例，移送桃園地方檢察署偵辦。

針對楊員涉嫌毒品案，市警局將依警察人員人事條例規定，報市府予以一次記二大過免職處分，本局對於員警違法案件，均依法嚴處，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」的立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度，持續要求所屬恪遵警察風紀規定，杜絕類似案件發生。

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