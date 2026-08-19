台南警第三分局4小時臨檢稽查 查獲安南區1酒駕、2毒駕另開出40張罰單

台南市警第三分局昨天執行「監、警、環聯合稽查」聯合防制改裝車輛暨大型重型機車危險駕駛專案勤務，一晚就攔查1件酒駕、2件毒駕，另開出40張罰單；其中曾姓男子騎車酒駕，酒測值達每公升0.40毫克，洪姓、吳姓男子分別吸毒後騎乘微電車及開車，均被逮捕送辦。

警方指出，昨晚6時至10時，第三分局在安南區安中路四段針對改裝車輛、危險駕駛及酒、毒駕等違規行為加強稽查取締，共舉發各類交通違規43件；其中違反道路交通管理處罰條例第12條3件、第16條及第18條13件、第21條及第22條6件、酒駕1件、毒駕2件及其他違規18件。

其中68歲洪姓男子騎乘微型電動車被攔查，經實施毒品唾液初步檢測，結果呈陽性反應，洪也承認吸食一級毒品海洛因；25歲吳姓男子開車被攔查，施測毒品同樣呈陽性反應，承認吸食三級毒品愷他命。另外23歲曾姓男子騎車酒駕，均移送偵辦，3人並未肇事，配合攔查。

警方指出，將持續透過跨機關聯合稽查，針對疑似改裝及高風險車輛加強攔查，除查察車輛設備及規格是否符合規定外，同步防制酒、毒駕及危險駕駛行為，以降低交通事故發生風險，展現警方維護道路交通安全及環境安寧的執法決心。

分局呼籲，車輛應依原廠規格及法定標準使用，切勿擅自改裝車體、電氣設備或排氣系統，更勿因追求聲浪、性能而從事競速、蛇行、急加速等危險駕駛行為；警方將持續結合監理、環保等相關單位，針對改裝車輛及危險駕駛熱點執行聯合稽查，嚴正取締違規行為。

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台南市警第三分局昨天執行「監、警、環聯合稽查」聯合防制改裝車輛暨大型重型機車危險駕駛專案勤務，一晚就攔查1件酒駕、2件毒駕，另開出40張罰單。圖／民眾提供

台南市警第三分局昨天執行「監、警、環聯合稽查」聯合防制改裝車輛暨大型重型機車危險駕駛專案勤務，一晚就攔查1件酒駕、2件毒駕，另開出40張罰單。圖／民眾提供

台南市警第三分局昨天執行「監、警、環聯合稽查」聯合防制改裝車輛暨大型重型機車危險駕駛專案勤務，一晚就攔查1件酒駕、2件毒駕，另開出40張罰單。圖／民眾提供