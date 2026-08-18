5旬女藥頭與小15歲男友交往 利用越南美食店當據點販毒

54歲莊姓女藥頭與小15歲的林姓男友交往，兩人攜手在台南市區販毒牟利，莊女還利用黃姓男子的越南美食店作為毒品藏放、運輸據點，向黃調貨；台南市刑事警察大隊接獲線報，先將莊女、林販毒情侶檔逮捕，近日再將上游黃姓藥頭追緝到案，將再持續追查毒品供應鏈。

台南市刑大偵八隊今年4月逮捕涉嫌吸毒嫌犯，追查其毒品來源，經指認發現藥頭是綽號「姐啊」的莊姓女子，住在台南市安南區，有毒品、竊盜等前科，莊女與39歲的林姓男子交往（仁德區人，綽號大眼仔），平時由林協助莊女毒品交易事務，多次替其跑腿購買、販售毒品。

警方掌握莊女與林販毒範圍包括永康、安南、六甲、歸仁和中西區，多半是開車送毒，4月掌握其租屋處位置後，立即報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，將2人逮捕到案，起出大量安非他命及依托咪酯；經向上追查莊女的毒品來源，發現是50歲的黃姓男子綽號「越南阿棋」，專案小組展開蒐證監控。

警方調查，黃因娶了越南籍妻子，在安南區開越南美食餐廳，平時有妻子擔任廚師，對外營業，但莊女與黃卻是以餐廳作為掩護，在此藏放、運輸毒品；黃因會修理機車，表面也經營機車維修生意，實際上讓毒品買家前往佯裝修車，實際上是交易毒品。

警方偵辦多月，見時機成熟後，再度報請地檢署、法院核發拘票及搜索票，於7月下旬執行搜索及拘提行動，順利將黃拘捕到案；專案小組成員中的陳姓警員多年前就讀附近高中，曾前往享用越南河粉，對黃的印象是態度親切、食物好吃，沒想到餐廳竟是毒窟。

據了解，黃會修車、又有經營餐廳，卻仍在高額獲利的誘惑下加入毒品交易，共計查獲第一級毒品海洛因3包（毛重2.96公克）、依托咪酯菸油7罐（毛重324.76公克）；第二級毒品安非他命47包(毛重688.44公克)、第三級毒品FM2藥丸39顆、空氣槍1枝及30萬元等。

據了解，查扣毒品經估算市價約358萬元，警方將莊女、林、黃分別依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦，近日再將其下游5名藥腳查緝到案，一舉瓦解以黃、莊、林等3人為核心之的毒品供應網絡；刑大大隊長李宏倫表示，本案將持續向上溯源，追查毒品來源，斬斷販毒金流，打擊毒駕案件。

54歲莊姓女藥頭與小15歲的林姓男友交往，兩人攜手在台南市區販毒牟利，警方起出大量贓證物。圖／讀者提供

54歲莊姓女藥頭與小15歲的林姓男友交往，兩人攜手在台南市區販毒牟利，莊女還利用黃姓男子的越南美食店作為毒品藏放、運輸據點。圖／讀者提供

54歲莊姓女藥頭與小15歲的林姓男友交往，兩人攜手在台南市區販毒牟利，莊女還利用黃姓男子的越南美食店作為毒品藏放、運輸據點。圖／讀者提供