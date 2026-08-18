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影／台北關加強查緝邊境毒品 阻依托咪酯偽裝洗髮精闖關

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導

依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）等新興毒品近年偽裝成電子煙彈，各執法單位皆加強查緝。關務署台北關今天宣布，今年截至7月底共緝獲電子煙主機760台、煙油7780瓶、零組件21萬7080件及依托咪酯7.99公斤，其中電子煙違禁品幾乎都從進口貨物中查獲。

關務署台北關竹圍分關主任許正輝表示，因應電子煙結合依托咪酯製成俗稱「喪屍煙彈」，成為毒品吸食媒介，海關配合行政院「全面落實源頭嚇阻，阻絕違法供應鏈」政策，強化邊境查緝。今年截至7月31日，已查獲電子煙主機760台、煙油（彈）7780瓶、相關零組件約21萬7080件及依托咪酯7.99公斤。

許正輝指出，以往查到電子煙主要都是主機，近年來不法業者為了要規避海關查緝，將電子煙主機拆成零組件的方式夾藏或是虛報進來。以往查到依托咪酯多為粉末狀，來自於印度。近年開始出現液態狀的，裝在洗髮精或是化妝品罐子內偽裝闖關，則是從東南亞國家走私闖關進來。

台北關說明，為防堵電子煙及新興毒品對國人之危害，衛生福利部研議修正「菸害防制法」，將加重電子煙之罰則。未來凡製造、輸入、販賣、供應及展示電子煙之行為，最高可處7年有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金，此外，一般民眾若持有、使用電子煙，最高將處新台幣10萬元之罰鍰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

近年開始出現液態狀的依托咪酯，裝在洗髮精或是化妝品罐子內偽裝闖關。圖/台北關提供
近年開始出現液態狀的依托咪酯，裝在洗髮精或是化妝品罐子內偽裝闖關。圖/台北關提供

依托咪酯 毒品 洗髮精

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