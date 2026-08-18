球棒電擊逼供還打宮廟委員 台中警強力拘提黑幫7人

台中警方近期強勢掃蕩幫派勢力，成功查緝以33歲邱姓男子為首的犯罪組織，邱等人涉強押被害人施暴，介入新社一處宮廟糾紛，毆打委員，檢警聯手拘提邱男等7人到案，查扣改造手槍、鎮暴槍及鋁棒、鐵棍等大批凶器，全案訊後邱男以6萬元交保，其餘涉案人員依法偵辦。市警局表示，已在7月底至8月中旬，展開兩波掃黑行動，查緝治平對象44人，查扣衝鋒槍、子彈等證物，打擊幫派氣焰。

台中市警局連續兩波執行掃黑專案，其中邱姓男子（33歲）為首犯罪組織，從事暴力犯罪等不法情事，因故涉嫌將被害人強押至郊區，持球棒及電擊棒傷害被害人臉部及臀部，另涉介入宮廟事務糾紛，出手毆打宮廟委員，行徑囂張危害社會治安。

專案小組經蒐證後，報請台中地方檢察署指揮偵辦，強勢執行拘提邱男等7人到案，查扣改造手槍1枝、鎮暴槍1枝、熱熔膠條、鐵棍、電子磅秤、鋁棒及手機等證物，全案依法帶案偵辦，邱男經檢方訊問後，命以6萬元交保。

台中市警局7月25日至31日執行警政署「區域同步掃黑行動專案」，另在8月10日至14日加辦「第3次自辦同步掃黑行動專案」，連續行動密集掃蕩黑幫犯罪。專案期間共動員警力1501人次，搜索臨檢幫派圍事經營及經常活動據點308處，查緝治平目標8件44人，並查扣衝鋒槍1枝、改造手槍1把、子彈21發等違禁物。

台中市刑大表示，掃蕩黑幫組織為警方重點工作，不容任何犯罪挑釁公權力，將持續落實維護市民安全，加強查緝幫派組織犯罪。呼籲民眾如發現可疑犯罪徵候，應立即通報警方，共同淨化社會治安、遏止犯罪蔓延。

台中市警局展開掃黑行動，查緝邱姓男子為首的不法集團，查扣鎮暴槍、鋁棒等犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝