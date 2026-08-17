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「里長，這是槍嗎？」兒解開亡父保險箱 驚見2槍70發子彈

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

原本只是房東、房客為了押金吵得不可開交，屏東市瑞光里長盧逸洋趕到現場，打開租屋房間，揭開一樁死亡案件，還在屋內衣櫃深處找到電子保險箱，死者的兒子從未見過父親，卻用一組家族間常用密碼，解開保險箱，當場發現2把槍、70發子彈，槍枝已交由警方偵辦。

盧逸洋說，當時房東晚間突然打電話向他求助，表示有年輕男子上門索討押金，電話中他聽到對方口氣囂張，隨即趕到現場。原來這名租客因詐欺案入監4個月，期間未繳房租，押金被房東抵銷，房東還寄兩次存證信函，這名租客當時出獄後，不滿押金遭扣，想進屋拿回自己電腦，在經房東同意後，眾人抵達租屋處，發現門鎖被更換，找來鎖匠開門。

「沒想到，門一開，原本的租屋糾紛變成死亡案件」，盧逸洋說，屋內是一名64歲男子已死亡數個月，是這名租客的同租友人，桌上的血壓紀錄冊記錄到12月下旬突中斷，呈現乾屍。

警方通知家屬後，死者兒子到場，在里長陪同下進屋尋找證件，沒想到卻在衣櫃深處發現藏得隱密的電子保險箱。當時死者的兒子問里長盧逸洋，「我可不可以試試看打開？」盧逸洋一聽，覺得奇怪，「你不是不認識你爸嗎？，怎麼會知道密碼？」死者的兒子告訴他，「不知道啊，我猜的啊，我家就只有一組密碼，是媽媽年輕時就用到現在的密碼」。

盧逸洋聽完後說「這應該是你媽跟你爸最後的連結」。然後死者兒子按下密碼，保險箱解鎖，然後告訴里長「這是槍嗎？」。盧逸洋一看，保險箱內有兩把槍、70發子彈，趕緊通知警方。

盧逸洋說，這起案件發生在今年4月，原本處理租屋糾紛，卻像電影情節一層層往下揭開，「撿到槍，從名詞變成動詞」。

盧逸洋具社工背景，他認為，里長工作最重要的是把居民問題一路追到解決，「權責單位把事情做好，民眾才能安居樂業，感到幸福」，也是他選里長初衷。

3年多前首次參選就當選里長，當年盧逸洋39歲，盧逸洋說，別人當里長處理鄰里糾紛、漏水、路燈等，他意外解鎖人生第一次「大禮包」，他其實還曾幫忙跨海尋親，各種疑難雜症都找上他幫忙。

屏東市瑞光里人口數，戶籍人口9600人，戶籍約4100戶，實際居住人口約1萬2千人。

屋內衣櫃深處找到電子保險箱，死者的兒子從未見過父親，卻用一組家族間常用密碼，解開保險箱，當場發現2把槍、70發子彈。圖／讀者提供
屋內衣櫃深處找到電子保險箱，死者的兒子從未見過父親，卻用一組家族間常用密碼，解開保險箱，當場發現2把槍、70發子彈。圖／讀者提供

屋內衣櫃深處找到電子保險箱，死者的兒子從未見過父親，卻用一組家族間常用密碼，解開保險箱，當場發現2把槍、70發子彈。圖／讀者提供
屋內衣櫃深處找到電子保險箱，死者的兒子從未見過父親，卻用一組家族間常用密碼，解開保險箱，當場發現2把槍、70發子彈。圖／讀者提供

屋內衣櫃深處找到電子保險箱，死者的兒子從未見過父親，卻用一組家族間常用密碼，解開保險箱，當場發現2把槍、70發子彈。圖／讀者提供
屋內衣櫃深處找到電子保險箱，死者的兒子從未見過父親，卻用一組家族間常用密碼，解開保險箱，當場發現2把槍、70發子彈。圖／讀者提供

里長 子彈 父親 租屋

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