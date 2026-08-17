德國學者阿里山旅遊遭大陸女間諜跟監 調查局證實已立案偵辦

調查局立案偵辦德國學者周勁恆在台遭中國女間諜跟監案。聯合報系資料照

德國資深記者兼作家周勁恆受訪表示，自己訪台撰寫中國對台灣間諜活動報告時期，在阿里山被一名中國女子跟監搭訕，對方疑為間諜身分。調查局指出，周勁恆所言屬實，已於2025年立案展開調查。

加拿大駐台北貿易辦事處昨天在臉書分享一段影片，內容是周勁恆在接受採訪時表示，去年他在撰寫中國對台間諜活動報告期間，曾與友人前往嘉義阿里山度假，當時有名年輕的亞洲女子主動上前搭話，他立刻察覺對方說著極為明顯的中國北方口音，而非台灣口音。

更令周勁恆驚訝的是，當他們返回下榻飯店後不久，該女子竟然已坐在大廳，甚至緊鄰著同行同事的身旁，他警覺提醒朋友「別再講電話，她是來自中國的情報人員」。他回到台北後立刻向調查局反映，調查局調閱監視器畫面，證實該女子未入住飯店，反而一路躲在車後、街角進行專業跟蹤。

調查局指出，全案於去年獲報後即展開調查，惟因涉及偵查不公開不便說明詳情。據了解，調查局審查介入後，該女子兩天後便離境離開台灣。

周勁恆曾任德國雜誌總編輯，他說過去在中國工作時，每天都面臨跟蹤與威嚇，最終更因掌握可靠消息來源而被驅逐出境，所以非常清楚對岸的情報運作模式，甚至曾撰寫過關於德國情報機構的專書。

調查局指出，中國早已在全球實施跨國鎮壓行徑，且鎮壓對象不限於中國人、台灣人，只要是反對共產極權、追求民主、自由人權者，均有可能成為中共打擊、鎮壓對象。調查局將持續與各民主友盟深化執法合作，反制中國長臂管轄、跨國鎮壓。