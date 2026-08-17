台南男疑不滿友屢傳訊息給妻「說閒話」一刀刺死人被捕

台南市南化區李姓男子疑不滿戴姓朋友老是在臉書即時通傳訊息給他老婆「說閒話」，昨天持西瓜刀到朋友住處刺他一刀，傷者求救仍不治。男子犯案1小時後落網。他告訴員警，「只想教訓一下、沒有要殺人，所以只捅一刀」，全案依殺人罪嫌送辦。

據稱，29歲凶嫌不滿36歲友人常傳訊息給他妻子「說閒話」，昨天下午越想越不滿持西瓜刀前往理論，叫醒在午覺的被害人隨即捅了一刀後逃逸。傷者跑出住處求救，因失血過多倒在路邊，目擊民眾報案，員警到場打119求助，消防救護員現場急救，仍無法恢復呼吸心跳。

玉井分局表示，獲報案組成專案小組，發現李姓男子涉有重嫌，隨即通報攔截圍捕，案發1個小時即逮捕到案。李嫌供稱與被害人「素有嫌隙」，全案訊後依涉嫌殺人罪移送台南地檢署偵辦。