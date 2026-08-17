聽新聞
0:00 / 0:00
台南男疑不滿友屢傳訊息給妻「說閒話」一刀刺死人被捕
台南市南化區李姓男子疑不滿戴姓朋友老是在臉書即時通傳訊息給他老婆「說閒話」，昨天持西瓜刀到朋友住處刺他一刀，傷者求救仍不治。男子犯案1小時後落網。他告訴員警，「只想教訓一下、沒有要殺人，所以只捅一刀」，全案依殺人罪嫌送辦。
據稱，29歲凶嫌不滿36歲友人常傳訊息給他妻子「說閒話」，昨天下午越想越不滿持西瓜刀前往理論，叫醒在午覺的被害人隨即捅了一刀後逃逸。傷者跑出住處求救，因失血過多倒在路邊，目擊民眾報案，員警到場打119求助，消防救護員現場急救，仍無法恢復呼吸心跳。
玉井分局表示，獲報案組成專案小組，發現李姓男子涉有重嫌，隨即通報攔截圍捕，案發1個小時即逮捕到案。李嫌供稱與被害人「素有嫌隙」，全案訊後依涉嫌殺人罪移送台南地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。