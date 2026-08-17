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酒駕累犯 不適用「情堪憫恕」減刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄陳姓男子酒後騎機車肇事害死女兒被判刑十年八月，法界解讀，重判關鍵在陳是酒駕累犯，未盡到保護責任，造成女兒死亡，不適用刑法第五十九條「情堪憫恕」規定減刑。

法界人士表示，刑法五十九條的適用，必須是客觀上足以引起一般人同情且顯可憫恕，但檢視陳姓男子前科紀錄，不僅有三次酒駕被判刑，還因販賣三級毒品、詐欺等入監，他接女兒放學前喝酒，又未給女兒戴安全帽，可見並未將幼女安全放在眼裡，為重判關鍵。

陳雖與妻子達成調解，但法界認為重點在陳妻對於調解成立的態度，即便簽立調解，也未要求賠償，且她在法庭上一句「我心裡是恨他的」，讓國民法官認定調解僅具形式，實質上並未能彌補犯罪所生巨大損害，因此未將和解列入減刑考量。

刑法酒駕致死罪刑度，初犯三年以上十年以下，再犯無期徒刑或五年以上，國民法官制度上路以來，酒駕致死且肇事逃逸被重判案件不少。凃姓男子二○二四年三月酒後無照開車，在台南市佳里區佳里興路撞擊步行的張姓婦人逃逸，張經送醫急救十二天不治，台南地方法院國民法官法庭將涂依酒駕致死罪判刑八年六月、肇事逃逸罪處五年，應執行十一年四月。

若被告與被害人家屬達成和解，並彌補犯罪損害，國民法官會審酌給予減刑，有的量刑低於五年。陳被判十年八月，單以酒駕致死論罪而言，已是國民法官量刑最重案件。

酒駕 女兒 刑法

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