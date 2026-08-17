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酒後載幼女釀死 男判10年8月
陳姓男子曾因酒駕多次被判刑及吊銷駕照，未記取教訓，在家喝六瓶啤酒後騎機車接六歲女兒放學，讓女兒站在踏板未戴安全帽，撞上從對向左轉的汽車，女兒經送醫不治，他酒測值每公升零點九八毫克。高雄地方法院國民法官法庭依酒駕致死罪，將陳重判十年八月徒刑；可上訴。
國民法官制度二○二三年上路，根據司法院公開的裁判書，以酒駕致人於死論罪部分，國民法官法庭已做出卅三件判決，陳姓男子被判刑十年八月，為國民法庭針對酒駕致死單一罪行量刑最重一例。
判決指出，二○二四年十一月廿日下午，陳預計四時許去學校接六歲女兒放學，卻在家喝下六瓶五百毫升的啤酒，之後騎機車到學校接女兒，車上有安全帽，卻未給女兒戴上，僅讓女兒站在機車踏板就上路。
陳騎車載女兒行經高雄苓雅區成功一路與海邊路口，對向林姓男子駕駛汽車準備左轉，陳閃避不及，以時速六十公里撞上，女兒被拋飛重摔，經送醫急救不治。
警方到場實施酒測，陳吐氣酒精濃度零點九八，雖然肇事後留在現場，但檢察官認為他是因受傷而非真心懊悔，依酒駕致死罪起訴。
高雄地院國民法庭開庭時，陳在庭上聲淚俱下，向國民法官自承「我知道我害死了我的女兒，我也很捨不得，我真的很愛我女兒，請求社會大眾原諒，我自己也無法原諒我自己，畢竟是一個小生命，希望能再給我機會。」陳的妻子稱，她當初與陳簽下調解書，是因為「他也賠不出錢」，實質上根本沒有原諒他，「我心裡是恨他的」。
國民法官考量，陳有多次酒駕前科且有入監紀錄，另有擔任詐騙集團車手、販賣毒品等前科，素行顯然不佳；他身為人父，非但未盡保護責任，明知要接孩子卻執意大量飲酒，毫不在意親生骨肉安全，主觀惡性極重，重判十年八月。
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