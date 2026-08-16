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毒販擁衝鋒槍自重 北市刑大攻堅人贓並獲

中央社／ 台北16日電

為貫徹政府反毒決心，台北市警察局近期強力取締毒品並溯源查緝，刑事警察大隊今天表示，日前溯源追查毒品案，查知桃園袁男和吳男長期販毒且擁槍自重，日前蒐證攻堅依法送辦。

市刑大今天發布新聞稿表示，偵八隊日前查緝毒品案件並進行溯源追查，過程發現和黑幫往來密切且有毒品紀錄的4旬袁男及3旬吳男，兩人長期在桃園市中壢區販售毒品並擁槍自重，隨即組成專案小組並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組歷經3個多月埋伏蒐證後，見時機成熟，於3月聲請拘票、搜索票並規劃聯合特勤警力執行攻堅行動，現場查扣具殺傷力改造衝鋒槍1支、子彈20發、毒咖啡包248包、搖頭丸1包和依托咪酯粉末1包等贓證物。

據悉，袁男供稱持槍是為平日防身所用。

全案詢後將2嫌依涉毒品危害防制條例等罪送辦，另袁男還涉違反槍砲彈藥刀械管制條例，均送桃檢偵辦並於7月起訴。

市警局大安分局也透過新聞稿表示，暑假期間特針對毒品進行專案掃蕩，於8月12日在雙北地區針對毒品分裝場進行查緝，專案小組兵分多路，於2處分別起獲毒品安非他命、海洛因、依托咪酯原油和相關分裝工具，共逮捕3嫌。

全案詢後將3嫌依毒品危害防制條例罪嫌分別移送新北、士林地檢署偵辦，並持續向上溯源擴辦。

市警局松山分局松山派出所則於7月28日晚間執勤時，攔查一輛違停汽車，未料駕駛拒檢逃逸並衝撞執勤員警，警方立即成立專案小組深入追查，並依法向台北地檢署及法院聲請拘票、搜索票獲准。

專案小組循線追查，隨後於8月2日晚間至犯嫌5旬林男位於新北市汐止區的住處附近埋伏，當場將他查獲，並在林男身上及住處查獲毒品海洛因、依托咪酯及安非他命等毒品和分裝器具等物品。

查緝過程中，警方還發現林男駕車時疑施用毒品，經初步檢測呈依托咪酯及安非他命陽性反應，依法製單告發及扣車。

全案詢後依涉嫌公共危險、妨害公務及違反毒品危害防制條例等罪，分別移請北檢、士檢偵辦。

此外，市警局士林分局近日執行擴大臨檢勤務途中，於基河路、劍潭路口發現有輛機車沿路蛇行，隨即上前攔查，但騎士見警便加速逃逸，沿途闖紅燈、逆向，最後在中山區中山橋往南下橋處自摔，警方見狀立即上前壓制。

由於騎士陳男被壓制過程中全身發抖，且其胸前配戴含不明煙彈的電子煙，現場立即進行毒品唾液快篩及毒品檢驗，均呈現依托咪酯陽性反應，隨後又在其車內查獲依托咪酯粉末等違禁品，當場依涉犯公共危險罪（毒駕）、毒品危害防制條例上銬逮捕，並移送士檢偵辦。

市警局大同分局民生西路派出所員警於8月12日晚間10時許執行巡邏勤務時，於民權西路一帶發現騎乘機車的年近5旬呂姓男子神色緊張、眼神閃爍，隨即攔停盤查。

由於呂男神色緊張且言詞不一，其隨身口袋疑藏有不明包裝，他見事跡敗露，便自行交出毒咖啡包1包，經警方實施唾液毒品快篩，結果呈陽性反應，當場依涉嫌刑法公共危險罪嫌逮捕，並移送士檢偵辦。

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台北市警察局刑事警察大隊16日表示，日前溯源追查毒品案，查知桃園袁男和吳男長期販毒且擁槍自重，經長期蒐證後攻堅，人贓並獲送辦，圖為毒咖啡包證物。圖／翻攝照片（中央社）
台北市警察局刑事警察大隊16日表示，日前溯源追查毒品案，查知桃園袁男和吳男長期販毒且擁槍自重，經長期蒐證後攻堅，人贓並獲送辦，圖為毒咖啡包證物。圖／翻攝照片（中央社）

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