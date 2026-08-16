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影／逆向撞路邊車…男「手握電子煙發抖」 驗出依托咪酯陽性反應

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男子今天早上逆向騎機車撞向台中市大甲區路邊停放的轎車之間，男子被熱心民眾扶起時，被發現雙手握著電子煙不斷發抖，警方到場調查，對他毒品唾液快篩測試後呈依托咪酯陽性反應，依公共危險和毒品罪嫌移送法辦。

熱心民眾說，今天早上出門時聽到停在戶外路旁轎車一陣晃動聲，外出查看，一名男子和機車夾在他的轎車與隔壁住戶轎車間，他報警叫救護車，熱心民眾幫忙扶起騎士，對方雙手發抖，握著電子煙，精神恍惚言語不清，被送醫治療。

大甲分局表示，今天早上8時6分獲報指稱，在大甲區大甲區雁門路有車禍，立即派員前往處理。經員警到場了解，55歲王姓男子騎機車沿雁門路由南往北方向逆向行駛，在雁門路碰撞順向2輛靜止車輛後停在兩車之間，王男雙腳受傷由救護車送往光田醫院救治。

警方在王男身上發現電子菸及菸油一罐，經王男同意接受毒品唾液快篩測試後呈依托咪酯陽性反應，後續依違反毒品防制條例及不能安全駕駛的公共危險罪，移請台中地檢署偵辦。

大甲分局呼籲，毒品會嚴重影響判斷力及反應能力，施用毒品後駕車，不僅危害自身安全，更可能造成無辜用路人傷亡；警方對毒駕行為絕不輕縱，持續加強攔查、檢測及查緝作為，全力守護市民交通安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市大甲區大甲區雁門路今天發生車禍，機車逆向撞向路邊車輛。圖／警方提供
台中市大甲區大甲區雁門路今天發生車禍，機車逆向撞向路邊車輛。圖／警方提供

台中市大甲區大甲區雁門路今天發生車禍，機車逆向撞向路邊車輛。圖／警方提供
台中市大甲區大甲區雁門路今天發生車禍，機車逆向撞向路邊車輛。圖／警方提供

逆向 毒駕 電子煙 毒品 依托咪酯

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