男駕車拒檢逃逸！警住處查獲毒品又驗出吸毒反應 3罪嫌送辦

高雄市大寮區某無照營業舞廳，每至假日吸引移工聚集歡樂，傳有非法移工混在其中且有吸毒情事，林園警分局今天凌晨會同移民署等單位聯合稽查，舞廳內擠滿200餘人，見警臨檢傻眼；警方查出22名逃逸男移工，其中1人是通緝犯，地上有少許毒品。

2026-08-16 13:21