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男駕車拒檢逃逸！警住處查獲毒品又驗出吸毒反應 3罪嫌送辦
林姓男子日前駕駛汽車在台北市松山區拒檢逃逸，警方鎖定林男身分後循線逮人，查獲毒品海洛因、依托咪酯、安非他命等證物，另發現林男疑有毒駕情形，初篩成毒品依托咪酯及安非他命陽性反應，詢後依法送辦。
警方調查，台北市松山分局警方7月28日夜間執勤攔查違停汽車，50歲林男拒檢加速逃逸並衝撞員警，警方清查後向台北地檢署及台北地院聲請拘提、搜索票，8月2日晚間在林男位於新北市汐止區住處外埋伏，順利逮到林男。
警方後續搜索林男身上和住處，查獲毒品海洛因、依托咪酯、安非他命、毒品分裝器具及現金等證物。
期間，警方另發現林駕車時疑有吸毒情形，經初步篩檢呈毒品依托咪酯、安非他命陽性反應，除依法製單告發並扣車，詢後也依公共危險、妨害公務、違反毒品危害防制條例等罪嫌將林移送台北、士林地檢署偵辦。
警方呼籲，對於毒品犯罪及毒後駕車等危害公共安全行為，警方將持續積極查緝、依法嚴辦，有心人切勿心存僥倖、以身試法。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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