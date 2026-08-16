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北市警毒案溯源查出竹聯幫徒販毒擁槍 起獲衝鋒槍、毒咖啡百包

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市警方日前溯源毒品案，鎖定袁姓、吳姓男子涉嫌販毒並擁槍自重，循線前往其位於桃園市的住處及倉庫搜索，查獲改造衝鋒槍彈、毒品咖啡包、搖頭丸、依托咪酯粉末等證物，依法送辦，桃園地檢署偵結依槍砲、毒品等罪嫌起訴2人。

警方調查，台北市警局刑警大隊偵查第八隊分析毒品案，溯源後鎖定42歲袁男及35歲吳男涉嫌分裝毒品對外販賣，袁為避免遭黑吃黑，另擁槍自重。

專案小組今年3月25日循線前往2人位於桃園市八德、蘆竹、中壢區的住處及倉庫搜索，查扣具殺傷力的改造衝鋒槍1支、子彈20發、毒品咖啡包248包（毛重1013.8公克）、搖頭丸1包（毛重53.92公克）、依托咪酯粉末1包（毛重31.36公克）等。

據悉，2人具竹聯幫背景，曾涉多起毒品案，此次落網後言詞閃爍，不願清楚交代槍毒來源，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌將2人移送桃園地檢署偵辦，檢方7月21日偵結起訴2人。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方查獲改造衝鋒槍彈、毒品咖啡包、搖頭丸、依托咪酯粉末等證物。圖／警方提供
警方查獲改造衝鋒槍彈、毒品咖啡包、搖頭丸、依托咪酯粉末等證物。圖／警方提供

警方查獲改造衝鋒槍彈、毒品咖啡包、搖頭丸、依托咪酯粉末等證物。圖／警方提供
警方查獲改造衝鋒槍彈、毒品咖啡包、搖頭丸、依托咪酯粉末等證物。圖／警方提供

警方查獲改造衝鋒槍彈、毒品咖啡包、搖頭丸、依托咪酯粉末等證物。圖／警方提供
警方查獲改造衝鋒槍彈、毒品咖啡包、搖頭丸、依托咪酯粉末等證物。圖／警方提供

竹聯幫 販毒 北市

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