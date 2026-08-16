高雄大寮無照舞廳擠200人狂歡 警衝入臨檢22人是失聯移工還有毒品

高雄市大寮區某無照營業舞廳，每至假日吸引移工聚集歡樂，傳有非法移工混在其中且有吸毒情事，林園警分局今天凌晨會同移民署等單位聯合稽查，舞廳內擠滿200餘人，見警臨檢傻眼；警方查出22名逃逸男移工，其中1人是通緝犯，地上有少許毒品。

林園警分局指出，這家位於大寮路的舞廳外觀未懸掛招牌，每到假日吸引許多附近的外籍移工歡唱熱舞，引發治安顧慮，警方今天凌晨零時許，會同移民署、毒防局及消防局等單位執行擴大臨檢及聯合稽查勤務。

警方進入舞廳後，見舞廳擠滿200餘人，音樂聲震耳欲聾，有人在中央舞台隨音樂起舞，有人則坐在包廂飲酒作樂，見警方大批人馬衝入，不少人看傻眼。

由於現場有200餘人，多數為越南籍疑公，少數為台灣人及泰國人。警方喝令在場人排排站，後在地上發現遭人丟棄的毒品咖啡包1包、K他命香煙9支、不明藥錠7顆及K盤1組等物，現場無人承認持有毒品。

警方安排大巴士將台籍楊姓負責人（50歲）等200餘人全數帶回分局清查身分並一一驗尿採證，另查出有22名年齡在20歲到30歲的男子為逃逸移工，其中1人為高雄地檢署通緝的詐欺犯。

警詢後，將詐欺通緝犯解送歸案，另21人逃逸移工移送移民署處置；由於舞廳無照營業，警方將彙整資料後，將報請經發局勒令歇業。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市大寮區無照舞廳今晨擠200人狂歡，警衝入臨檢查出22人是失聯移工地上還有少許毒品。記者石秀華／翻攝

高雄市大寮區無照舞廳今晨擠200人狂歡，警衝入臨檢查出22人是失聯移工地上還有少許毒品。記者石秀華／翻攝

高雄市大寮區無照舞廳今晨擠200人狂歡，警衝入臨檢查出22人是失聯移工地上還有少許毒品。記者石秀華／翻攝

高雄市大寮區無照舞廳今晨擠200人狂歡，警衝入臨檢查出22人是失聯移工地上還有少許毒品。記者石秀華／翻攝