快訊

日音樂祭嗨到忘情跳動！JENNIE疑似當眾走光畫面瘋傳

韓美明大型軍演觸及台灣？美駐韓第8軍團首提「第一島鏈投射戰力」

水果愈甜血糖愈容易飆？營養師提醒不甜也不能吃到飽！3種吃法最NG

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄大寮無照舞廳擠200人狂歡 警衝入臨檢22人是失聯移工還有毒品

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市大寮區某無照營業舞廳，每至假日吸引移工聚集歡樂，傳有非法移工混在其中且有吸毒情事，林園警分局今天凌晨會同移民署等單位聯合稽查，舞廳內擠滿200餘人，見警臨檢傻眼；警方查出22名逃逸男移工，其中1人是通緝犯，地上有少許毒品。

林園警分局指出，這家位於大寮路的舞廳外觀未懸掛招牌，每到假日吸引許多附近的外籍移工歡唱熱舞，引發治安顧慮，警方今天凌晨零時許，會同移民署、毒防局及消防局等單位執行擴大臨檢及聯合稽查勤務。

警方進入舞廳後，見舞廳擠滿200餘人，音樂聲震耳欲聾，有人在中央舞台隨音樂起舞，有人則坐在包廂飲酒作樂，見警方大批人馬衝入，不少人看傻眼。

由於現場有200餘人，多數為越南籍疑公，少數為台灣人及泰國人。警方喝令在場人排排站，後在地上發現遭人丟棄的毒品咖啡包1包、K他命香煙9支、不明藥錠7顆及K盤1組等物，現場無人承認持有毒品。

警方安排大巴士將台籍楊姓負責人（50歲）等200餘人全數帶回分局清查身分並一一驗尿採證，另查出有22名年齡在20歲到30歲的男子為逃逸移工，其中1人為高雄地檢署通緝的詐欺犯。

警詢後，將詐欺通緝犯解送歸案，另21人逃逸移工移送移民署處置；由於舞廳無照營業，警方將彙整資料後，將報請經發局勒令歇業。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市大寮區無照舞廳今晨擠200人狂歡，警衝入臨檢查出22人是<a href='/search/tagging/2/失聯移工' rel='失聯移工' data-rel='/2/234836' class='tag'><strong>失聯移工</strong></a>地上還有少許毒品。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區無照舞廳今晨擠200人狂歡，警衝入臨檢查出22人是失聯移工地上還有少許毒品。記者石秀華／翻攝

高雄市大寮區無照舞廳今晨擠200人狂歡，警衝入臨檢查出22人是失聯移工地上還有少許毒品。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區無照舞廳今晨擠200人狂歡，警衝入臨檢查出22人是失聯移工地上還有少許毒品。記者石秀華／翻攝

高雄市大寮區無照舞廳今晨擠200人狂歡，警衝入臨檢查出22人是失聯移工地上還有少許毒品。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區無照舞廳今晨擠200人狂歡，警衝入臨檢查出22人是失聯移工地上還有少許毒品。記者石秀華／翻攝

高雄市大寮區無照舞廳今晨擠200人狂歡，警衝入臨檢查出22人是失聯移工地上還有少許毒品。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區無照舞廳今晨擠200人狂歡，警衝入臨檢查出22人是失聯移工地上還有少許毒品。記者石秀華／翻攝

高雄市大寮區無照舞廳今晨擠200人狂歡，警衝入臨檢查出22人是失聯移工地上還有少許毒品。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區無照舞廳今晨擠200人狂歡，警衝入臨檢查出22人是失聯移工地上還有少許毒品。記者石秀華／翻攝

臨檢 失聯移工 移工

延伸閱讀

10萬移工失聯 淪治安黑數

影／台南警東區巡邏見車輛行車不穩懷疑毒駕 4人拒絕受檢下車逃竄

不滿被勸阻…北市男酒醉隨地小便 動手推7旬婦頸部受傷

蘆竹正義哥阻鬧事腹部中刀還能控場 躺病床淡定問「能抽菸嗎」

相關新聞

高雄大寮無照舞廳擠200人狂歡 警衝入臨檢22人是失聯移工還有毒品

高雄市大寮區某無照營業舞廳，每至假日吸引移工聚集歡樂，傳有非法移工混在其中且有吸毒情事，林園警分局今天凌晨會同移民署等單位聯合稽查，舞廳內擠滿200餘人，見警臨檢傻眼；警方查出22名逃逸男移工，其中1人是通緝犯，地上有少許毒品。

北市警毒案溯源查出竹聯幫徒販毒擁槍 起獲衝鋒槍、毒咖啡百包

台北市警方日前溯源毒品案，鎖定袁姓、吳姓男子涉嫌販毒並擁槍自重，循線前往其位於桃園市的住處及倉庫搜索，查獲改造衝鋒槍彈、毒品咖啡包、搖頭丸、依托咪酯粉末等證物，依法送辦，桃園地檢署偵結依槍砲、毒品等罪嫌起訴2人。

因槍毒案遭判刑16年 剛假釋不久...台中男又擁槍被捕

何姓男子先前因涉槍砲、毒品案遭判刑，2022年假釋出獄，日前又網購10把玩具槍、模擬槍等槍支，其中包含可能具殺傷力的玩具槍「天空法警」，台北市警方發現後介入調查，循線在何男位於台中市住處後方的香蕉園中起獲相關改造槍支，依法送辦。

北市大安警1日破2毒品分裝場 藥腳剛好上門連同藥頭一併遭逮

毒駕問題嚴重，台北市大安警分局針對日前查獲毒駕案件溯源清查，近日在新北破獲2處毒品分裝場，查扣毒品原料及分裝工具等證物，查獲3人送辦，將持續追查毒品源頭。

捷運三鶯線今起全時段試營運 昨才發生車廂亮刀 新北警加強巡邏維安

捷運三鶯線今天起實施6時至24時全時段試營運，因昨日台北大學站才剛發生乘客口角亮美工刀事件，嫌犯及時遭壓制逮捕無人受傷，新北警各分局與捷警隊將加強各捷運站、出入口及周邊重要節點巡邏、守望以提高見警率，維護乘車安全及治安。

移工想省手續費 地下匯兌盛行

移工匯款回家，為節省手續費，不少人都會選擇地下金融，這也使得市面上出現許多沒有獲得金管會許可的地下匯兌，反而讓移工面臨更多詐騙風險。為此，勞動部多次宣導，可使用「金管會許可的小額匯款App」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。