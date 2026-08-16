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捷運三鶯線今起全時段試營運　昨才發生車廂亮刀　新北警加強巡邏維安

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

捷運三鶯線今天起實施6時至24時全時段試營運，因昨日台北大學站才剛發生乘客口角亮美工刀事件，嫌犯及時遭壓制逮捕無人受傷，新北警各分局與捷警隊將加強各捷運站、出入口及周邊重要節點巡邏、守望以提高見警率，維護乘車安全及治安。

捷運三鶯線台北大學站昨天上午10時許發生車廂亮刀事件，帶家人出遊的魯姓男子，因女兒在車廂內嬉玩時不慎踢到46歲陳男背包遭陳男出言辱罵，魯男見狀與陳男發生口角，不料陳男竟從背包內掏出1把美工刀，魯男立即將陳男壓制，捷警到場將陳男拉出車廂至月台壓制逮捕，現場並無揮刀情形，也無乘客受傷。經查陳男為傷害通緝犯，詢後依傷害通緝及恐嚇危安罪嫌送辦。

因捷運三鶯線今天起實施全時段試營運，預期沿線通勤及休閒旅次將明顯增加，新北警為維護民眾乘車安全及捷運站周邊治安，已責由沿線各轄區分局配合捷運警察隊，針對三鶯線各捷運站、出入口及周邊重要節點，加強巡邏、守望及定時簽巡，並視各時段人流狀況彈性調整勤務部署，提高站體及見警率。

另外各捷運(輕軌)線轄區各分局，將持續與各捷警隊及各捷運公司保持橫向聯繫掌握治安狀況，依旅運量、人潮熱點及實際治安需求滾動調整勤務，透過區域聯防及即時通報機制，強化突發事件應處效率，確保營運秩序及旅客安全。

新北警各分局也在轄區內捷運站巡邏。記者黃子騰／翻攝
新北警各分局也在轄區內捷運站巡邏。記者黃子騰／翻攝

警方在捷運站內加強巡邏。記者黃子騰／翻攝
警方在捷運站內加強巡邏。記者黃子騰／翻攝

新北捷警隊與捷運公司保持聯繫維護安全。記者黃子騰／翻攝
新北捷警隊與捷運公司保持聯繫維護安全。記者黃子騰／翻攝

陳姓男子昨天上午在捷運三鶯線車廂內涉掏出美工刀，被警方帶回三峽派出所。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子昨天上午在捷運三鶯線車廂內涉掏出美工刀，被警方帶回三峽派出所。記者王長鼎／翻攝

遭通緝陳姓男子昨天（15日）在捷運三鶯線車廂內，疑包包遭4歲女童踢到，與女童父親爆口角爭執，涉掏出隨身攜帶美工刀僵持，遭當場壓制由警方帶返三峽派出所詢問後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
遭通緝陳姓男子昨天（15日）在捷運三鶯線車廂內，疑包包遭4歲女童踢到，與女童父親爆口角爭執，涉掏出隨身攜帶美工刀僵持，遭當場壓制由警方帶返三峽派出所詢問後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

新北捷運警察在車廂內巡邏<a href='/search/tagging/2/維安' rel='維安' data-rel='/2/228417' class='tag'><strong>維安</strong></a>。記者黃子騰／翻攝
新北捷運警察在車廂內巡邏維安。記者黃子騰／翻攝

三鶯線 車廂 維安

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