10萬移工失聯 淪治安黑數

勞動部統計，台灣境內外籍移工人數突破八十八萬人，但失聯移工近十萬人。警方指出，逃逸移工帶來的治安問題不容小覷。

警方表示，為數龐大的外籍移工，因語言、文化上的隔閡，對治安的影響形成黑數，從電動車在路上橫行、釀交通事故，卻因在台名下無財產可供賠償，到巨額地下匯兌、幫派化和流入毒品、色情市場等經濟問題。

政府近年全力打詐，外籍移工管理卻是一大痛點，不少移工在離台或失聯前為了多賺一筆，選擇將自己的銀行帳戶、手機ＳＩＭ卡賣給詐騙集團犯案，造成司法機關事後追查金流或通聯紀錄的斷點。

實務上，警方第一線員警熟悉東南亞語系的人才極少，臨檢、盤查都是阻礙，因此對於偵查犯罪的態度也傾向被動。專責處理外籍人士的移民署，因人力遠不及警方，專勤隊的查緝量能也明顯不足，兩大執法單位的查緝速度遠遠追不上外籍移工的失聯速度。

失聯移工逐漸發展出地下社會，有專屬的娛樂場所及地下經濟，更出現同鄉彼此招募、類似幫派的犯罪組織負責圍事。台北市吳姓高階警官觀察，逃逸移工主業雖然仍是非法打工，但部分移工涉足毒品、擔任車手或提供人頭帳戶，第一線警方也從單純確認身分、移送收容，逐漸延伸到刑案偵查。

吳認為根據台灣地域不同，抓移工難度沒有那麼大，例如桃園工地多，查緝失聯移工不難找人，逃逸移工由工頭集中接送，非法打工時間固定，警方掌握工地及作息，在接送時臨查，「時間抓準，一抓就一大串」。