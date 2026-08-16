聽新聞
0:00 / 0:00

10萬移工失聯 淪治安黑數

聯合報／ 記者蔣永佑廖炳棋／新北報導

勞動部統計，台灣境內外籍移工人數突破八十八萬人，但失聯移工近十萬人。警方指出，逃逸移工帶來的治安問題不容小覷。

警方表示，為數龐大的外籍移工，因語言、文化上的隔閡，對治安的影響形成黑數，從電動車在路上橫行、釀交通事故，卻因在台名下無財產可供賠償，到巨額地下匯兌、幫派化和流入毒品、色情市場等經濟問題。

政府近年全力打詐，外籍移工管理卻是一大痛點，不少移工在離台或失聯前為了多賺一筆，選擇將自己的銀行帳戶、手機ＳＩＭ卡賣給詐騙集團犯案，造成司法機關事後追查金流或通聯紀錄的斷點。

實務上，警方第一線員警熟悉東南亞語系的人才極少，臨檢、盤查都是阻礙，因此對於偵查犯罪的態度也傾向被動。專責處理外籍人士的移民署，因人力遠不及警方，專勤隊的查緝量能也明顯不足，兩大執法單位的查緝速度遠遠追不上外籍移工的失聯速度。

失聯移工逐漸發展出地下社會，有專屬的娛樂場所及地下經濟，更出現同鄉彼此招募、類似幫派的犯罪組織負責圍事。台北市吳姓高階警官觀察，逃逸移工主業雖然仍是非法打工，但部分移工涉足毒品、擔任車手或提供人頭帳戶，第一線警方也從單純確認身分、移送收容，逐漸延伸到刑案偵查。

吳認為根據台灣地域不同，抓移工難度沒有那麼大，例如桃園工地多，查緝失聯移工不難找人，逃逸移工由工頭集中接送，非法打工時間固定，警方掌握工地及作息，在接送時臨查，「時間抓準，一抓就一大串」。

移工 失聯 失聯移工

延伸閱讀

影／台南警東區巡邏見車輛行車不穩懷疑毒駕 4人拒絕受檢下車逃竄

新聞中的公民與社會／南非爆大規模反移民潮…失業、治安問題被歸因「都是他們的錯」

新住民子女擺脫標籤 在政大重新認識語言與身分

轉化營走進少觀所 更生少年社工：缺的往往是安全感

相關新聞

移工想省手續費 地下匯兌盛行

移工匯款回家，為節省手續費，不少人都會選擇地下金融，這也使得市面上出現許多沒有獲得金管會許可的地下匯兌，反而讓移工面臨更多詐騙風險。為此，勞動部多次宣導，可使用「金管會許可的小額匯款App」。

開發App替移工非法匯兌70億 仲介判刑

佳蓓人力資源公司經營印尼移工仲介，為求快速服務移工匯款需求，徐姓女負責人委託楊姓科技公司負責人開發移工薪資結匯專用App，跳過金融機關監管，串接第三方支付業者及印尼當地結匯公司跨國匯款，短短三年半違法匯兌逾七十億元。新北地院依銀行法非法匯兌罪各判徐女、楊二年徒刑，緩刑五年，科佳蓓公司一千五百萬罰金。

北市臨江街夜市 攤位失火

台北市大安區臨江街夜市一幢建物昨清晨六時許發生火災，火勢從一樓旁攤販竄出，波及一樓超商，消防局派員搶救，七時十九分撲滅火勢，無人傷亡。

10萬移工失聯 淪治安黑數

勞動部統計，台灣境內外籍移工人數突破八十八萬人，但失聯移工近十萬人。警方指出，逃逸移工帶來的治安問題不容小覷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。