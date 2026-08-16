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移工想省手續費 地下匯兌盛行

聯合報／ 記者朱漢崙廖炳棋許維寧／台北報導

移工匯款回家，為節省手續費，不少人都會選擇地下金融，這也使得市面上出現許多沒有獲得金管會許可的地下匯兌，反而讓移工面臨更多詐騙風險。為此，勞動部多次宣導，可使用「金管會許可的小額匯款App」。

為何銀行無法降低移工匯款手續費？銀行業者說明，移工匯款的習慣通常是金額小、次數多，但傳統銀行國際電匯有不少固定成本，因此，地下匯兌很容易用較好的匯率吸引移工。

目前金管會核准提供外籍移工國外小額匯兌服務的合法業者共有五家，分別是統振、東聯互動、數位至匯、美家人力資源、融創國際。

去年一名越南移工搭火車，不慎遺忘裝有四百萬元現金的袋子，失物案扯出一樁超過兩億元的跨國地下匯兌網絡。熟悉桃園移工生態的林姓警官表示，「快、方便，而且是自己人」是地下匯兌興盛原因，在移工聚集的商圈，提供服務的可能是同鄉經營的雜貨店、小吃店或其他店家，工作結束後將薪水交給熟識業者，對方一通電話，當場透過母國合作者處理，家鄉親人最快當天就收到款項，不必跑銀行、不用填一堆表格，也沒有語言溝通障礙。

地下匯兌 匯率 移工

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