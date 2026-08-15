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影／通緝犯揮刀噴辣椒水襲警 桃警果斷壓制送辦

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園警分局武陵派出所員警昨午巡邏，行經桃園區民生路巷內發現兩男形跡可疑，上前盤查卻遭因案遭通緝的王姓男子藉故想離開遭拒，竟持刀、噴辣椒水襲警，最後遭制伏在地，除了通緝案之外，還新增一條妨害公務案，警詢後移送桃園地檢署。

桃園分局說，武陵所員警昨午1時55分騎機車在轄內巡邏，騎機車在轄內巡邏，穿梭巷弄間，在民生路巷口發現兩名男子大熱天竟耐得住高溫，當街交頭接耳、行為鬼祟，警方的第六感察覺有異，於是上前盤查。

簡單盤查過程中，因案遭通緝的42歲王姓男子心虛不願配合，一直顧左右而言他，不斷聲稱要「找老婆」並試圖想閃避盤查離開。員警察覺王男舉止異常，除提高警覺外，同時立即通報支援警力。

王男一聽員警通報，立刻心虛地拔腿就跑，警匪當街展開追捕，奔逃期間，王男一度想搭乘友人的機車逃逸，遭員警及時阻攔後，沒想到王男竟然性情大變，當場掏出一把水果刀對著緊追不捨的員警揮舞作勢攻擊。

員警第一時間拔出警棍戒備對峙，王男見無法脫身，竟持刀對自己頸部割畫，以自殘要脅，緊接著拿出辣椒水朝員警噴灑，所幸支援警力迅速趕達，多名警力合力圍捕，奮勇奪下其手中的水果刀與辣椒水，順利將王男壓制在地。

警方當下通報消防救護人員到場檢視，所幸王男傷勢並無大礙。全案訊後依妨害公務、通緝等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

42歲王姓通緝犯遇警盤查竟持刀揮舞，還噴辣椒水襲警，桃園警分局武陵派出所巡邏員警見狀，果斷制服。記者陳恩惠／翻攝
42歲王姓通緝犯遇警盤查竟持刀揮舞，還噴辣椒水襲警，桃園警分局武陵派出所巡邏員警見狀，果斷制服。記者陳恩惠／翻攝

42歲王姓通緝犯遇警盤查竟持刀揮舞，還噴辣椒水襲警。記者陳恩惠／翻攝
42歲王姓通緝犯遇警盤查竟持刀揮舞，還噴辣椒水襲警。記者陳恩惠／翻攝

42歲王姓通緝犯遇警盤查竟持刀揮舞，還噴辣椒水襲警，桃園警分局武陵派出所巡邏員警見狀，果斷制服，王男除通緝案外，又添新案。記者陳恩惠／翻攝
42歲王姓通緝犯遇警盤查竟持刀揮舞，還噴辣椒水襲警，桃園警分局武陵派出所巡邏員警見狀，果斷制服，王男除通緝案外，又添新案。記者陳恩惠／翻攝

辣椒水 通緝 妨害公務 警察

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