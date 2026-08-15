現場直擊／捷運三鶯線疑乘客口角非隨機攻擊 通緝男持美工刀被壓制

捷運三鶯線今天上午發生疑似乘客起口角爭執，因傷害案遭通緝陳姓男子涉從後褲口袋掏出美工刀，持刀僵持，最後被當場警方壓制逮捕，幸無人受傷。陳男目前已被警方帶回，釐清案情。

捷運三鶯線今天上午10時許，從台北大學城站往頂埔站方向，傳出車廂內有人涉持美工刀，一度僵持中。據了解，陳男疑似不滿背包遭一名女乘客踢中，女子父親出言維護女兒，雙方發生爭執對峙 。

持美工刀的46歲陳姓男子已遭警方當場壓制。這起意外糾紛事件，捷運工作人員將列車上所有乘客請下車，台北大學站往頂埔的列車也一度停駛中。

新北市江怡臻獲後也在臉書上留言表示，捷運三鶯線今日有人持美工刀疑吵架，經警方了解，為民眾糾紛，不是隨機攻擊。目前已恢復正常營運，請大家安心搭乘。

非隨機攻擊，捷運三鶯線今天上午發生疑似乘客口角爭執，遭通緝陳姓男子涉持美工刀僵持被當場壓制，幸無人受傷。圖／民眾提供