台灣高檢署統合六大緝毒機關 攜手美日深化科技緝毒與區域合作

台灣高檢署為佈建國際緝毒合作、深化跨境情資交流，8月11日舉行「2026跨境緝毒合作論壇」，邀請檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等六大緝毒系統，以及美國在台協會執法人員與美、日、新加坡、菲律賓等國共同參與。

高檢署辦理跨境緝毒合作論壇邁入第5屆，本次討論議題有三項，一是「毒品犯罪趨勢與因應策略」，分別就台灣毒品情勢及區域毒品趨勢進行分析；二是「網路犯罪、非法金流及科技偵查」，探討網路犯罪查緝、暗網與毒品犯罪應用程式、可疑交易報告與洗錢態樣分析，以及網路販毒的預防與偵查。

三是「個案研究—區域合作」，從台美合作破獲跨境走私430公斤古柯鹼、空中飛人國際合作等實際案例，探討如何強化區域合作。三場次議題討論，分別由最高檢察署代理檢察總長徐錫祥、法務部政務次長黃謀信及常務次長馮成主持，由台、美、日、菲等緝毒機關代表，分享從情資交換、案件啟動、跨境聯繫到聯合偵查的實驗。

法務部長鄭銘謙提及，近年從司法互助、檢察交流、跨境取證，到聯合偵查及人才培訓，不斷拓展合作的深度與廣度，除強化國內執法體系，更必須把防線向境外延伸，把合作網絡向國際拓展，才能真正從源頭阻斷毒品犯罪鏈。

美國在台協會（AIT）處長谷立言、美國緝毒署（DEA）主任洛杰均強調，國際合作夥伴之重要性，只要建立共同目標、彼此信任，就能突破國界限制，共同守護人民安全。

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