影／騎士毒駕還逆向 對撞釀車禍2傷 肇事機車男依法送辦

謝姓男子昨天傍晚騎機車搭載劉姓女友人，因起步未打方向燈，車身搖搖晃晃，被後方巡邏員警攔查，謝稱沒違規，因神情恍惚，警方當場對他施以唾液快篩檢測，有民眾目擊稱謝嘴咬一根吸管，以為測酒駕，測試結果呈毒品陽性反應，當場被逮。

2026-08-14 09:20