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影／騎士毒駕還逆向 對撞釀車禍2傷 肇事機車男依法送辦

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市昨天上午7時許發生一起嚴重交通事故。25歲廖姓男子騎機車經中和區中山路3段因逆向行駛，與對向直行騎機車的33歲徐姓男子發生正面碰撞。警方獲報後迅速趕赴現場處置，並將雙方送醫救治。

經警方調查，廖男左腳小腿骨折，送往板橋亞東醫院開刀治療；徐男則左腿及左手多處擦傷，送醫後無生命危險。經實施檢測，雙方酒測值均為零，排除酒後駕車。警方對廖男進行毒品唾液快篩檢測，結果呈「依托咪酯」陽性反應，確認涉及毒駕

警詢後，依違反公共危險罪及毒品罪嫌，將廖男移送新北地檢署偵辦。針對其交通違規部分，警方依道路交通管理處罰條例第35條及第45條規定依法告發，並當場執行車輛扣押與牌照吊扣。

中和交通分隊副分隊長王俊智表示，駕駛人切勿心存僥倖開車或騎車上路。警方將持續強力取締毒駕及各項重大違規，以維護道路交通安全，並呼籲所有用路人務必遵守交通規則，共同營造安全的行車環境。

新北市廖姓機車騎士昨涉毒駕還逆向對撞徐姓騎士釀2傷，肇事劉遭依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市廖姓機車騎士昨涉毒駕還逆向對撞徐姓騎士釀2傷，肇事劉遭依法送辦。記者王長鼎／翻攝

新北市廖姓機車騎士昨涉毒駕還逆向對撞徐姓騎士釀2傷，肇事劉遭依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市廖姓機車騎士昨涉毒駕還逆向對撞徐姓騎士釀2傷，肇事劉遭依法送辦。記者王長鼎／翻攝

新北市廖姓機車騎士昨涉毒駕還逆向對撞徐姓騎士釀2傷，肇事劉遭依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市廖姓機車騎士昨涉毒駕還逆向對撞徐姓騎士釀2傷，肇事劉遭依法送辦。記者王長鼎／翻攝

毒駕 逆向 車禍

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