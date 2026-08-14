涉「開單案」上月遭移送地檢 北市交通分隊警員駐地開槍亡

台北市警中山分局交通分隊王姓警員今天在駐地值勤時，表定再一小時就下班，卻持配槍走至駐地後方樓梯間，抽煙後開槍，頭部中彈，事發後近一小時才被發現，已明顯死亡。據了解，王員上月因捲入「開單案」遭警政署政風室約談，移送地檢署雖獲無保請回，但事後就此悶悶不已，現場未留遺書，開槍原因待釐清。

中山警方指出，王員今天清晨6時1分許擔服取締酒駕勤務，期間在長安西路中山市場3樓、交通分隊駐地後方3樓通往4樓樓梯間，持個人配槍射擊，分隊值班員警聽聞後至廚房查看，認為是微波爐聲響，後經值日幹部6時59分發覺王員倒地，頭部中彈，立即通報119救護人員到處，惟王員已明顯死亡。

警方指出，王員（36歲）未婚，是警界特考班105期結業，他曾任職大安分局羅斯福路派出所及安和路派出所，後因「六年條款」今年1月調來中山分局交通分隊。

據了解，王員任職大安分局時疑捲入「車牌吊扣變吊銷案」，涉嫌替查扣車輛開吊銷罰單，讓原先遭吊扣車牌的車輛得以提前重新領牌，上月15日因此遭警政署政風室約談，並移送地檢署複訊，最後獲無保請回。

有同事指出，王員被約談後心情明顯大受影響，不過，警方目前仍無法確認死因與該起案件相關，仍待後續調查；警方已依規定報請檢察官相驗，釐清死因。

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