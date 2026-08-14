「人體運毒」下體狂塞483公克海洛因 高大成曝：致命危機

雲林檢警、海巡查緝隊破獲跨國運輸販賣海洛因集團，運毒者將多顆大小不一「毒蛋」塞進體內運毒返台，甚至有嫌犯從下體塞進總重270公克毒蛋運毒，連檢警驚呼「不要命了！」對此，中山附醫法醫部主任高大成指出，運毒過程中，一旦毒球破裂、滲漏，高濃度毒品恐瞬間被人體吸收，造成急性中毒快速死亡。

高大成指出，運毒者通常會把毒品以保險套層層包裏成「毒蛋」，再吞塞進體內闖關，他曾驗過一名運毒者吞下30顆海洛因「毒蛋」，因運輸過程中有一顆「毒蛋」破裂，造成急速中毒死亡。事後驗屍找死因，以X光檢查發現胃裡有大量球狀異物，解剖果然發現運毒30顆「毒蛋」。

高大成說明，運毒者若吞下大量「毒蛋」，會有胃酸腐蝕、擠壓以致破裂滲漏風險，至於若將「毒蛋」塞入下體，同樣有破裂滲漏風險，高濃度毒品會快速被人體吸收，造成急速中毒死亡。

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中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

雲林檢警、海巡偵破跨國人體運毒案，經X光檢視，其中有人被逮時腹中還殘留有「毒蛋」。圖／雲林查緝隊提供