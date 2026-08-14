標榜到府送貨給行動不便者 台中男子涉販毒遭起訴

台中葉姓男子鎖定年長及行動、交通較不便的毒品施用者，標榜提供「到府送貨」服務，送毒至指定社區等處交易，警方循線鎖定查緝到案，並查扣毒品等證物送辦，檢方日前已起訴。

台中市警察局刑事警察大隊今天表示，偵二隊偵辦販毒案時向上溯源，發現60歲葉姓男子涉案，經蒐證後成立專案小組，並報請台中地方檢察署指揮偵辦。

案經辦案人員跟監鎖定，前往葉男位於台中市東區住處停車場旁埋伏，待葉男正要開車送毒之際逮人，當場查扣海洛因2包（毛重5.21公克）、安非他命4包（毛重12.5公克）、大麻煙彈及販毒不法所得等贓證物。

警方查出，葉男自民國114年年中起，駕車於台中市區四處販毒，鎖定年長及行動、交通較不便利的毒品施用者，提供「到府送貨」，主動送毒至指定社區，並於車內或社區電梯、地下室等處進行毒品交易，查獲的藥腳年紀均在56歲至68歲間。

警詢後，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌將葉男送辦，檢方日前已起訴。

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