影／高雄男騎車搖晃被警團團圍住 民眾目擊他嘴咬吸管測試結局曝光

謝姓男子昨天傍晚騎機車搭載劉姓女友人，因起步未打方向燈，車身搖搖晃晃，被後方巡邏員警攔查，謝稱沒違規，因神情恍惚，警方當場對他施以唾液快篩檢測，有民眾目擊稱謝嘴咬一根吸管，以為測酒駕，測試結果呈毒品陽性反應，當場被逮。

網路社群Threads有網友貼文指，昨天看到一名男子被女警攔下，後面來了更多警察，女警拿一根透明粗吸管給黑衣男咬，以為要酒測，可是沒有拿酒測機，原PO好奇問不知要幹嘛。

左營警分局指出，新莊派出所員警昨天傍晚4時許巡邏經過南屏路，發現謝姓男子（52歲）騎機車載友人劉姓女子（49歲），行駛時車身搖晃，一度向左壓到車道線後又偏向右側，直覺有異，遂上前示意謝男停車接受盤查。

謝男一下車，稱自己沒有違規，但面對員警詢問有無吸毒卻不說話，警方當場對謝實施唾液檢驗，結果呈二級毒品安非他命陽性反應，當場依道路交通管理處罰條例第35條1項2款製單舉發，可處1萬5千元以上9萬元以下罰鍰，車輛當場移置保管及吊扣其駕駛執照1年至2年。

警詢後，依涉嫌公共危險及違反毒品危害防制條例等罪將謝移送橋頭地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

謝姓男子昨天傍晚騎機車搭載劉姓女友人，因起步未打方向燈，車身搖晃，被巡邏員警攔查，測出有毒駕行為。記者石秀華／翻攝

謝姓男子昨天傍晚騎機車搭載劉姓女友人，因起步未打方向燈，車身搖晃，被巡邏員警攔查，測出有毒駕行為。記者石秀華／翻攝