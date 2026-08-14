北市警中山分局傳槍響！警員駐地開槍 近1小時才被發現已身亡

台北市警中山分局今天清晨發生悲劇，46歲王姓交通分隊警員因不明原因在駐地樓梯間持配槍開槍，槍聲一度被同仁誤認為「其他聲響」，直到近一小時後幹部才發現他倒臥血泊，緊急報警，救護員趕抵，確認已明顯死亡，全案已報請檢察官相驗，詳細事發原因待進一步釐清。

中山警方指出，王姓警員今天清晨6時1分許，擔服取締酒駕勤務，期間在交通分隊駐地後方3樓通往4樓樓梯間，持個人配槍射擊，分隊值班員警聽聞後至廚房查看，認為是微波爐聲響，後經值日幹部6時59分發覺王員倒地，頭部中彈，立即通報119救護人員到處，惟王員已明顯死亡。

據了解，王姓警員去年才從大安分局調任至中山分局交通分隊，平時工作表現正常，未料竟在勤務期間發生憾事。中山分局表示，目前已全力協助家屬處理後續事宜，並同步釐清開槍動機與詳細案情，全案已報請檢察官指揮偵辦。

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