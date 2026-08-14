快訊

舒國治談勾縴：白菜爛糊肉絲與獨門肉羹

白宮抓中國轉運大騙局！台灣遭點名列第一級 40多國助躲美關稅

台股開高觸及46,400關卡 仁寶、力積電、華邦電交投火熱

聽新聞
0:00 / 0:00

北市警中山分局傳槍響！警員駐地開槍 近1小時才被發現已身亡

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市警中山分局今天清晨發生悲劇，46歲王姓交通分隊警員因不明原因在駐地樓梯間持配槍開槍，槍聲一度被同仁誤認為「其他聲響」，直到近一小時後幹部才發現他倒臥血泊，緊急報警，救護員趕抵，確認已明顯死亡，全案已報請檢察官相驗，詳細事發原因待進一步釐清。

中山警方指出，王姓警員今天清晨6時1分許，擔服取締酒駕勤務，期間在交通分隊駐地後方3樓通往4樓樓梯間，持個人配槍射擊，分隊值班員警聽聞後至廚房查看，認為是微波爐聲響，後經值日幹部6時59分發覺王員倒地，頭部中彈，立即通報119救護人員到處，惟王員已明顯死亡。

據了解，王姓警員去年才從大安分局調任至中山分局交通分隊，平時工作表現正常，未料竟在勤務期間發生憾事。中山分局表示，目前已全力協助家屬處理後續事宜，並同步釐清開槍動機與詳細案情，全案已報請檢察官指揮偵辦。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北市警中山分局外觀照。聯合報系資料照
台北市警中山分局外觀照。聯合報系資料照

槍響 北市 酒駕

延伸閱讀

男至北市禮服酒店續攤 「一口未喝」躺包廂睡覺...打烊驚見已屍僵

影／台南警東區巡邏見車輛行車不穩懷疑毒駕 4人拒絕受檢下車逃竄

彰化田尾小吃部4男衝突釀1死 檢解剖釐清死因

高齡翁買午餐頭暈跌坐路旁 中壢警暖心包紮送返家

相關新聞

北市警中山分局傳槍響！警員駐地開槍 近1小時才被發現已身亡

台北市警中山分局今天清晨發生悲劇，46歲王姓交通分隊警員因不明原因在駐地樓梯間持配槍開槍，槍聲一度被同仁誤認為「其他聲響」，直到近一小時後幹部才發現他倒臥血泊，緊急報警，救護員趕抵，確認已明顯死亡，全案已報請檢察官相驗，詳細事發原因待進一步釐清。

影／高雄男騎車搖晃被警團團圍住 民眾目擊他嘴咬吸管測試結局曝光

謝姓男子昨天傍晚騎機車搭載劉姓女友人，因起步未打方向燈，車身搖搖晃晃，被後方巡邏員警攔查，謝稱沒違規，因神情恍惚，警方當場對他施以唾液快篩檢測，有民眾目擊稱謝嘴咬一根吸管，以為測酒駕，測試結果呈毒品陽性反應，當場被逮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。