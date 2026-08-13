彰化田尾小吃部4男衝突釀1死 檢解剖釐清死因

彰化縣田尾鄉一間小吃部10日發生命案，掛名負責人的許姓男子與3名男子疑因股權糾紛爆發肢體衝突，許男傷重不治。檢察官今天會同法醫解剖許男遺體，以釐清確切死因。

彰化地方檢察署檢察官今天會同法醫解剖死者遺體，警方攜帶球棒等證物到場協助釐清，檢方表示，死因仍待報告出爐才能確認。

據了解，涉案葉姓及2名林姓男子疑因股權問題前往小吃部找許男談判，直至10日凌晨2時許，雙方口角演變為肢體衝突，許男疑遭人持球棒及酒瓶等毆打後，3名男子即離開現場。上午8時許，彰化縣消防局獲報前往小吃部，許男已無生命徵象，送醫仍不治。

全案經彰化縣警察局北斗分局報請彰化地檢署指揮偵辦，警方循線在汽車旅館將涉案3名犯嫌逮捕到案，依涉妨害秩序、殺人、傷害致死、毀損等罪嫌移送。檢方複訊後認3人犯嫌重大，且有逃亡、串供之虞，聲押禁見獲准。